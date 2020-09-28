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【地鐵車廂捕獲】華為Mate40 Pro真面目曝光　揭相機配置

科技 17:27 2020/09/28

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華為Mate 40系列將為最後一次配備自家 Kirin 系列處理器的「末代旗艦手機」，近日更有內地網民在微博上流傳出，疑似在中國的地鐵車廂上捕獲有用戶使用華為Mate 40 Pro圖片。

華為新旗艦手機Mate 40系列預計下月推出﹐華為Mate 40系列也將為最後一次配備自家 Kirin 系列處理器的「末代旗艦手機」。近日更有內地網民在微博上流傳出，疑似在中國的地鐵車廂上捕獲有用戶使用華為Mate 40 Pro圖片。

該批由乘客捕獲的華為Mate 40 Pro手機圖片，與早前由知名Twitter爆料達人 OnLeaks 及 Pricebaba 合製的Mate 40 Pro渲染圖，以及德國媒體 Windowsunited 發布的多色高清渲染圖外觀均極為相似。

    點擊圖片放大
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其中 Mate 40 Pro 包括配備曲面屏幕及開孔前鏡頭設計。機身側面，則採用紅色電源按鍵及實體音量按鍵。

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而據早前爆料指，華為 Mate 40 Pro 後置四鏡相機、採用圓形設計，配有廣角、變焦、微距、人像拍攝功能，並會與相機廠商 Leica 合作。

此外，華為Mate 40系列另有Mate 40及Mate 40 Pro+，預計同樣於10月中旬發布，10月底正式開售。

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責任編輯：張寶燕

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