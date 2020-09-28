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【買樓上車】心儀單位叫價千萬元　獲父母資助首期　每月供幾多？

股樓投資 17:34 2020/09/28

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市況好轉，釋出市場購買力，二手業主趁機賣樓。中原鍾宏遠說，屯門瓏門2座中層A室，實用面積約720平方呎，三房套房間隔，原叫價1,200萬元，終減價102萬元，以1,098萬元易手，較同類單位平約100萬元，實用呎價15,250元。 

【樓市熱話】屋企人幫子女置業有什麽問題？ 網友：妒忌居多【下一頁

鍾宏遠續說，買家為上車客，年約30多歲，獲父母資助首期置業。值得留意的是，據金管局規定，1,000萬以上物業，最多只能借五成按揭，換言之，上述單位首期要549萬元。假如分30年還，利率2.5厘計，每月供21,692元，最低每月入息要求則要51,953元。 

【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬【下一頁

近期市況好轉，何解業主要平價賣樓？鍾宏遠說，原業主持有多個物業，而上述單位已丟空，見至今獲利不俗，加上同區1,000萬元以上物業，面對新盤的競爭較大，故願意低市價賣樓。 

【買樓上車】第一城兩房險守「五球」　嵐山三房呎價險守萬元【下一頁

資料顯示，原業主於2012年9月，以773萬元一手購入單位，持貨8年，現賬面賺325萬元，物業升值42%。

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撰文 : 黃卓賢

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