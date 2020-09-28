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【樓市熱話】屋企人幫子女置業有什麽問題？ 網友：妒忌居多

環球政經 17:21 2020/09/28

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香港樓價持續高企，上車一點也不容易，不少年輕人望見任何樓盤也只能望門興嘆。靠自己難上車，因此網上經常有種説法，指成功靠「父幹」 ，只要有父母幫忙，買樓並不是那麽遙遠的事。

【樓市熱話】有樓就是成功組？ 網民：窮得只剩下三房居屋【下一頁

有父母幫忙付首期當然好，但社會上有不少聲音則指父母幫忙上車會令子女不思進取。有網民在討論區發起討論，指為什麽父母不能幫子女「上車」，為何社會一面倒的批評幫子女上車的一衆父母。

【樓市熱話】有樓就是成功組？ 網民：窮得只剩下三房居屋【下一頁

有網友回應指，其實父母心甘情願的為子女買樓，作爲外人實在沒有批評的資格，更指很多人批評是因為出於妒忌心。不過也有另一些網友認為這樣會令子女習慣依賴父母，非常不健康。雖然網友們各持己見，但有父母為自己贊助首期，似乎真的是一種福氣。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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