【小米股價】小米推8K電視售價近5萬人幣 Redmi 10X 5G降價200元促銷

▲ 小米今日發布小米電視大師82英寸和小米電視大師82英寸至尊紀念版。

小米 （01810） 今日發布兩款電視新品，分別為小米電視大師82英寸和小米電視大師82英寸至尊紀念版，其中至尊紀念版採用8K Mini LED面板，售價高達49,999元（人民幣，下同）。

普通版小米電視大師82英寸配備一塊分辨率4320x2160像素的液晶面板，178度可視角度，支持120Hz刷新率，電視採用星幕銳影背光系統，峰值亮度達到1000nits。性能方面，小米電視大師82英寸搭載MTK9650高端芯片，內置4GB+64GB存儲設備，提供USB3.0高速傳輸，HDMI2.1標準協議接口，最高支持4K 120Hz畫質輸入，售價9,999元。

小米電視大師82英寸至尊紀念版則採用8K mini LED面板，使用了 15,360 顆Mini LED燈珠，共有960個控光分區能實現2,000尼特的峰值亮度，每塊分區可呈現4,096 級明暗變化。至尊紀念版內部搭載四核心8K晶片、4GB記憶體和256GB儲存空間，支援5G網絡，售價49,999元。

小米今日發布兩款電視新品

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兩款電視將分別於9月28日下午3時、10月21日10時於小米商城、小米之家、小米有品、京東、天貓、蘇寧全渠道同步開售。

Redmi 10X 5G促銷 降價200元人民幣

另外，Redmi紅米手機今日在官方發微博宣佈，旗下輕旗艦產品Redmi 10X 5G開啟促銷，6GB+128GB版直降200元（人民幣，下同），售價1599元。

在價格調整後，Redmi 10X 5G 6GB+128GB版1599元，8GB+128GB版2099元，8GB+256GB版2399元；Redmi 10X Pro 5G 8GB+128GB版2099元，8GB+256GB版2399元，9月28日全款預售，9月29日國內全渠道開售。

小米今日反彈升2.4%，收報20.2元，成交25億元。

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編輯：陳健婷