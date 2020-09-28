【東盟商機】港與東盟自貿及投資協定　涉及文萊部分10月中生效

政府發言人今日（28日）表示，香港與東盟的《自由貿易協定》及《投資協定》中涉及文萊的部分將於10月20日生效。

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在《自貿協定》下的貨物貿易方面，文萊將逐步減免對香港原產貨物實施的關稅，涵蓋香港不同類型的貨品，包括珠寶、服裝及衣服配件、鐘錶和時鐘、玩具等。香港商號如欲為出口到文萊的香港貨物取得上述的優惠關稅待遇，須符合有關的優惠產地來源規則和相關規定，並向工業貿易署或政府認可簽發來源證的機構，就其貨物申請產地來源證。

在服務貿易方面，香港服務提供者在《自貿協定》下於文萊享有更佳的商機和取得市場准入的法律保障，涉及廣泛的服務界別，包括商業服務、電訊服務、建造及相關工程服務、教育服務、旅遊及與旅行相關的服務，以及運輸服務。

在《投資協定》下，文萊將給予香港企業在當地的投資公正和公平的待遇，向投資實體提供保護和保障，並承諾投資和收益可自由轉移。文萊亦會在投資被徵收或因戰爭、武裝衝突等事件引致投資損失時，按《投資協定》商訂的標準，給予在當地投資的香港企業相關補償。



隨着涉及文萊的部分生效，《自貿協定》和《投資協定》涉及九個東盟成員國，即文萊、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南的部分均告生效；至於涉及餘下柬埔寨部分的生效日期將於確實後再作公布。

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責任編輯：蘇穎琪