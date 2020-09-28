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【滙豐控股5】滙豐勁彈9%重上30元 確認見底抑或打開最後逃生門?

股樓投資 17:48 2020/09/28

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 上周獲中國平安(02318)披露增持的滙豐(00005)，今日股價一反上周頹勢，全日大升9.2%收報30.8元，收復30元心理關口。對一眾滙豐捧場客而言，滙豐今日這報復式反彈意味其經已見底，抑或實際是打開了最後的逃生門，向持有蟹貨的股民提供一個難得的較高位套現機會？

【滙豐新低】平安撈底增持滙豐 超越貝萊德再成第一大股東   詳情請看【下一頁

【國泰航空293】國泰反彈3% CEO指人手過剩不可長久燒錢   詳情請看【下一頁

從較正面的角度，滙豐相對較早前多了數個利好訊號。首先是平安於28元撈底增持，令市場憧憬其會在滙豐目前較便宜的環境下，再度買入該股。第二是技術走勢上，今日大升令滙豐成功回補上周營造的兩個下跌裂口。一旦該股延續反彈浪，成功收復由4月延伸至今的下降軌33.5元支持，可確認該股經已見底。此外，有傳歐洲正研究容許銀行恢復派息，若這實現，相信可進一步改善滙豐估值。

當然目前滙豐仍存數個利淡因素。首先是市場仍正等待商務部公布的《不可靠實體清單》，會否把滙豐列入。一旦被列入，針對該行的措施會否強硬，滙豐的內地業務及投資活動會否受影響，至今仍是未知之數。其次，全球經濟仍受疫情影響，滙豐稍後披露的第三季業績，會否因需續為旗下資產作出撥備，以至其對未來業績的展望會否再使投資者失去信心，引起另一輪沽貨潮，也值得關注。

綜合上述兩點，若希望低吸滙豐，待其突破下降軌或及恢復派息時才買入，應屬較合適時機。此刻選擇沽貨，換馬盈利能見度更高的科技股及消費股，亦不失為一個合適策略。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 經濟

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