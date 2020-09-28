【營銷智慧@iM網欄】有料就一定多學生？ 網上課程導師的通病

疫情期間很多人被迫在家學習，令教育行業加快了線下走到線上的進程，好處是愈來愈多實體課的導師能夠走出課室，他們只需要錄製一條教學影片就能無限量地招收學生，但同時也催生了很多問題，尤其是有一群缺乏教學經驗的知識擁有者，會在舖排課程、授課內容上未能滿足線上學生所需。

在筆者多次協助導師製作課程中，我發現他們在錄製課程時，往往都很喜歡「拋書包」，說了很多學生不明白的「火星文」。這些話聽來的確厲害，但學生聽到後卻一頭霧水。很多學富五車的有識之士，希望在課程中顯示自己的功架，這是無可厚非的，但網上課程始終不比實體課程，網上課程與學生有較少的交流機會，故課程的舖排乃至教材、內容都要更花心思，確保學生接受到資訊後，便能了解背後的意思。

其實要解決這個問題，首要是調整導師的心態。導師要明白在整個教學過程中，他們並非主角，學生才是。學生之所以購買或訂閱課程，看中的是背後的知識，而非看中你的學富五車。其實設計課程就如規劃巴士路線，導師又有如巴士司機，導師要將學生帶到他們想到的目的地，最好的方法是設下一個又一個的里程碑，令他們知道究竟是己與目的地距離多遠，亦會知道究竟還有多少個里程碑才能掌握這套知識，從而提高他們的學習動力。

導師作為巴士司機的角色，就要以最快、最舒適的方法帶領他們到達目的地，不論是課程內容，還是教材的用字，都應盡量簡潔易明，不要說一些別人不明白，只有你明白的「火星文」，尤其是在課程剛開始的時候。話分兩頭，如果學生本來對該知識有一定了解，課程內容高階一點是沒有問題的，但首先你需要分清楚學生是否初學者，而這便關係到你在進行網上營銷時，究竟選擇了甚麼人作為你的受眾。筆者對網上營銷有一定了解，下一集便向大家分享設定受眾的窮門。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。



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欄名 : 營銷智慧