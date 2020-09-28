【股樓投資】買樓看租金回報

有老友話筆者蠢到無人有，現在買股票仍然看市盈率，應該擁抱新經濟，買股票是講概念，市盈率根本是廢物，所以我做極都做唔得大！老實說，我有現在財富已經相當滿足，人生於世，不單只識得搵錢，將自己知識回饋給社會，也是賞心樂事！



在我的知識範疇，買股票一定要看市盈率，如果不以市盈率作為參考，樂觀而言，所買股票是天價，有無窮上升空間。悲觀來講，沒有收入，股票的價值是零，大家可以看到滙豐（00005）宣布不派息後，股價跌超過一半，就知道大家口中，雖然說買股不用看市盈率，但心中仍然非常着緊，如果我講買股票不用看市盈率，上升的時候當然沒有問題，下跌時我就會被人鬧到反肚。

大家又千萬不要以為，買股票不看市盈率是新鮮事物，大約在20年前，科網股如日中天，當時大家不但不看市盈率，而且還講燃燒率，即是公司資金可以揮霍多久，當時有老友問我選擇投資哪些公司？我回應說自己是保守的人，明知所投資的資金會被燃燒，為何仍要投資？而且就算蝕，那個負責人仍然可以話，完成終極任務，很辛苦將資金燃燒完畢，我是舊經濟人，接受不到那些新經濟，不如買樓收租算。

老友話有興趣買一個屬於我的物業，叫我開價，我開了一個天價，老友問有沒有開錯價，租金回報不足0.5%。我說覺得奇怪，我以為老友不看租金回報，原來都有看，都算比較正常。如果買樓的人不看租金回報，我相信天下大亂。樓價會先上天，但當大家認識到，沒有租金回報支持的樓價就如海市蜃樓，根本是幻覺。

當回歸現實，樓價就會大跌，一升一跌，又不知道製造多少負資產者，甚至奪去多少人生命。倒不如現實一些，買樓一定要看租金回報，至於買股票，只要輸得起，真的可以不用看市盈率。

原文刊於675期《iMoney Wealth》置業安居。

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