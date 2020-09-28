  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 18:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中東疫情】沙地阿拉伯料明年初恢復簽批旅遊簽證

環球政經 17:54 2020/09/28

分享：

沙地阿拉伯旅遊大臣哈特比在上周六(26號)公布，當局計劃在明年年初恢復簽發旅遊簽證，允許外國遊客觀光。他表示，現時暫定在明年年初簽發相關文件，若情況有所好轉，或研發疫苗有所成果的話，政府將會考慮加快和提恢復相關服務。

【日本疫情】日本擬加快入境程序 推出電子健康申報表：【下一頁

因應當地疫情的發展，沙地阿拉伯政府在今年2月封鎖邊界，並停發旅遊簽證，3月更全面禁制所有人士出入境，令當地旅遊業大受打擊。近年沙特政府致力改革經濟，轉至多元化發展，例如開放旅遊市場等，從而減少依賴對石油收入。據了解，在疫情的影響下，估計直至，年年底時，當地旅遊業收入將收縮35%至45%。

【澳洲疫情】維多利亞省疫情緩 墨爾本周一解除宵禁：【下一頁

哈特比指，踏入夏季時，當局轉戰本士旅遊，「經過1月至5月的鎖國封城後，夏季的本士旅遊市場表現強勁，可望錄得較按年多35%增長，超出預期。」

到現時為止，沙特阿拉伯全國共錄得33.3萬名確診人士，死亡人數達至4,683名。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

沙特阿拉伯 簽證 疫情

上一篇文章

【阿里巴巴】淘寶直播首12個月3000億成交　阿里巴巴70%新用戶來自下沉市場

下一篇文章

【滙豐控股5】滙豐勁彈9%重上30元 確認見底抑或打開最後逃生門?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀