【中東疫情】沙地阿拉伯料明年初恢復簽批旅遊簽證

沙地阿拉伯旅遊大臣哈特比在上周六(26號)公布，當局計劃在明年年初恢復簽發旅遊簽證，允許外國遊客觀光。他表示，現時暫定在明年年初簽發相關文件，若情況有所好轉，或研發疫苗有所成果的話，政府將會考慮加快和提恢復相關服務。

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因應當地疫情的發展，沙地阿拉伯政府在今年2月封鎖邊界，並停發旅遊簽證，3月更全面禁制所有人士出入境，令當地旅遊業大受打擊。近年沙特政府致力改革經濟，轉至多元化發展，例如開放旅遊市場等，從而減少依賴對石油收入。據了解，在疫情的影響下，估計直至，年年底時，當地旅遊業收入將收縮35%至45%。

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哈特比指，踏入夏季時，當局轉戰本士旅遊，「經過1月至5月的鎖國封城後，夏季的本士旅遊市場表現強勁，可望錄得較按年多35%增長，超出預期。」

到現時為止，沙特阿拉伯全國共錄得33.3萬名確診人士，死亡人數達至4,683名。

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責任編輯：潘曉豐