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【防彈少年團】BTS經理人公司韓國上市 或成為3年來最大IPO

環球政經 18:32 2020/09/28

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韓國男團BTS防彈少年團的經理人公司Big Hit娛樂計劃上市，預料集資962億韓圜（63億港元）。有消息指，Big Hit在周一決定最後招股價為每股13.5萬韓圜 （約891.65 港元），即招股價之上限，可能會成為三年來南韓最大的IPO。

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Big Hit 娛樂在2005年由音樂製作人房時爀創立，旗下藝人包括BTS和TXT等，近年來更積極擴張，先後收購GFriend 所屬的經紀公司Source Music的股份，並在今年收購了娛樂公司Pledis Entertainment。有分析指，Big Hit 上市後，集團市值將上升至4萬億韓圜（約264億港元）。

因受疫情影響，BTS取消逾20場演唱會，集團改為舉辦網上演唱會，所以其上半年收益仍達497億韓圜 （約3.3億港元），超出韓國三大娛樂巨頭之一JYP Entertainment 4倍。除了網上演唱會，Big Hit又為旗下組合推出周邊產品，所以收入並不受疫情打撃。

集團行政總裁曾承諾上市後會贈予每位BTS 成員68,385份股份，成員將受惠於集團市值大增而成為千萬富翁。目前房時爀以持有43.44%股份成為大股東，其次為持股25.22%的遊戲開發公司網石遊戲（Netmarble）。

有不少BTS粉絲表示，儘管他們不熟悉股票市場的運作，但仍希望購買股份支持偶像。更有未成年的女粉絲希望父母替她入股，好讓她以後能在股東大會接觸到BTS成員。

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撰文 : 趙家盈

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