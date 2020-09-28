南韓官員遭北韓槍殺 文在寅：金正恩道歉別具意義

南北韓關係緊張，南韓早前有官員疑向北韓投誠，卻遭北韓部隊射殺，北韓領袖金正恩日前就事件致歉。沉默許久的南韓總統文在寅回應事件時指，金正恩的道歉具有特殊意義，又指南北韓關係發展不能因此事而停下來。

文在寅首次公開提及南韓有官員遭北韓部隊射殺一事。文在寅指，即使南北韓處於分裂狀態，此仍然是不應該發生、令人遺憾的不幸事件。

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對於有指該官員疑向北韓投誠，文在寅表示，不論遇害者是如何前往北韓海域，都深表哀悼和慰問。

文在寅又指，無論出於甚麼理由，南韓政府均對事件深感歉疚，並對南韓國民感到的震驚及憤怒感同身受。

另外，文在寅就北韓道歉一事表示，金正恩事發後立即道歉尚屬首次，具有特殊意義。他強調，南北韓關係發展不能因此事而停下來，希望雙方以此為契機重新點燃對話合作的動力。

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文在寅表示，當務之急是南北韓一同查明事實，從而防範類似情況發生。他指出，兩韓軍事通信熱線處於關閉狀態，並稱兩韓對話一旦被中斷，就無法解決問題，呼籲北韓盡快恢復，並重啟軍事通信熱線。

韓聯社上周報道指，南韓國務部稱經過南韓軍方對多種情報的精密分析，已證實一名失蹤南韓官員，已被北韓部隊槍殺，並焚燒屍體。

該名失蹤的南韓官員，是位於木浦市的西海漁業指導管理團的47歲公務員。該官員上周一（21日）在小延坪島以南的海域失蹤。當局指，相信該官員疑向北韓投誠。

責任編輯：林嘉莉