  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 18:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

南韓官員遭北韓槍殺 文在寅：金正恩道歉別具意義

環球政治 17:44 2020/09/28

分享：

南北韓關係緊張，南韓早前有官員疑向北韓投誠，卻遭北韓部隊射殺，北韓領袖金正恩日前就事件致歉。沉默許久的南韓總統文在寅回應事件時指，金正恩的道歉具有特殊意義，又指南北韓關係發展不能因此事而停下來。

文在寅首次公開提及南韓有官員遭北韓部隊射殺一事。文在寅指，即使南北韓處於分裂狀態，此仍然是不應該發生、令人遺憾的不幸事件。

北韓金正恩「歷史性」致歉 稱不該槍殺南韓公民 【下一頁】

南韓：1名失蹤官員疑投誠北韓 惟被北韓槍殺且火化 【下一頁】

對於有指該官員疑向北韓投誠，文在寅表示，不論遇害者是如何前往北韓海域，都深表哀悼和慰問。

文在寅又指，無論出於甚麼理由，南韓政府均對事件深感歉疚，並對南韓國民感到的震驚及憤怒感同身受。

另外，文在寅就北韓道歉一事表示，金正恩事發後立即道歉尚屬首次，具有特殊意義。他強調，南北韓關係發展不能因此事而停下來，希望雙方以此為契機重新點燃對話合作的動力。

彭博社：特金會擬10月舉行 助特朗普大選前爭外交成就 【下一頁】

北韓金正恩據報曾險遭暗殺 4刺客逃往日本 【下一頁】

文在寅表示，當務之急是南北韓一同查明事實，從而防範類似情況發生。他指出，兩韓軍事通信熱線處於關閉狀態，並稱兩韓對話一旦被中斷，就無法解決問題，呼籲北韓盡快恢復，並重啟軍事通信熱線。

韓聯社上周報道指，南韓國務部稱經過南韓軍方對多種情報的精密分析，已證實一名失蹤南韓官員，已被北韓部隊槍殺，並焚燒屍體。

該名失蹤的南韓官員，是位於木浦市的西海漁業指導管理團的47歲公務員。該官員上周一（21日）在小延坪島以南的海域失蹤。當局指，相信該官員疑向北韓投誠。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

彭博社：特金會擬10月舉行 助特朗普大選前爭外交成就
2020/09/26
彭博社：特金會擬10月舉行 助特朗普大選前爭外交成就
北韓金正恩「歷史性」致歉 稱不該槍殺南韓公民
2020/09/25
北韓金正恩「歷史性」致歉 稱不該槍殺南韓公民
北韓金正恩據報曾險遭暗殺 4刺客逃往日本
2020/09/24
北韓金正恩據報曾險遭暗殺 4刺客逃往日本
金正恩也不用北韓貨？ 疑用瑞士品牌濕紙巾
2020/09/24
金正恩也不用北韓貨？ 疑用瑞士品牌濕紙巾
南韓：1名失蹤官員疑投誠北韓 惟被北韓槍殺且火化
2020/09/24
南韓：1名失蹤官員疑投誠北韓 惟被北韓槍殺且火化
地緣政治 政治 北韓 文在寅 金正恩 南北韓關係 南韓

上一篇文章

【美國疫情】醫生籲兒童打流感疫苗 僅3分1家長有興趣

下一篇文章

【美國大選】特朗普勢搶風頭 周三總統辯論看點一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】梅根被指想選下屆總統 故不想放棄美國籍
【美國大選】梅根被指想選下屆總統 故不想放棄美國籍
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突
【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突
【英國疫情】逾8成人出現新冠肺炎症狀 不按指引隔離
【英國疫情】逾8成人出現新冠肺炎症狀 不按指引隔離
新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間18:00）
【新冠肺炎】美研究指維他命D充足 感染風險低54%
【新冠肺炎】美研究指維他命D充足 感染風險低54%