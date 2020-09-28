【虛擬銀行】天星銀行年底前推中小企貸款　CEO：冀可撼動傳統銀行

▲ 天星銀行行政總裁劉雪樵預告，今年底前將會推出中小企貸款服務。（陳國峰攝）

6月開業、由小米集團 （01810） 及尚乘集團合組的天星銀行，行政總裁劉雪樵表示，開業至今吸納的客戶及存款增長符預期，並力爭年底前再推中小企貸款服務，吸納更多客戶並推動盈利。

劉雪樵期望，虛銀長遠在累積足夠的大數據等配合下，產品足以撼動傳統銀行，改變中小企融資困難的問題、甚至帶動市場利率下調。

他受訪時透露，內部正全速推動企業貸款系統上綫，期望未來一、兩個月完成並趕在年底前面世；同時正在搭建財富管理的系統，目標明年可以推出相關服務，他形容「每個項目都同時間競賽、爭取早日推出」。

借助小米產業鏈 掌實質優勢

轉攻中小企業務，除配合虛銀推動普及金融的要求，他亦期望結合股東優勢及虛銀的科技能力，改變中小企開戶難、貸款貴及經常被要求提供抵押品等困難。他續指，新推出的中小企服務目標兩日內完成開戶，倘客戶願意提供更多財務資料或業務相關等證明文件，長遠可以達至毋須抵押品、甚至批出更低息的貸款。

他坦言，整個演變過程需時，尤其是銀行與新客一般都有「磨合期」，但該行其中一個優勢在於可以借助股東小米的產業鏈，掌握部分上、下游客戶及供應商等企業財務資料，「是一個實質性的優勢」。

虛銀既是全新建構的銀行，客戶基礎及掌握的數據不多，如何帶動市場利率調整？他坦言，虛銀目前對傳統銀行的壓力「未好夠力度」，但隨着虛銀未來兩、三年逐漸累積足夠的大數據，用作完善的客戶信貸風險分析，「屆時便可以向客戶提供更合理的access」。

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天星銀行冀年底前 推中小企貸款

監管出身 劉雪樵轉戰虛銀

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記者：趙穎妍