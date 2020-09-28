第40屆香港電影金像獎將停辦 順延至2022年合併舉行

由於新冠肺炎疫情持續，今屆（39屆）香港電影金像獎取消實體舞台形式頒獎禮，也是歷史的首次。大會經過多番考量後，決定將第40屆香港電影金像典禮順延至2022年舉行，2020年及2021年度符合參選資格的電影將合併評選。

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香港電影金像獎協會表示，由於疫情還未穩定，令全港戲院今年大部份時間未能正常營業，同時電影上映的時間表大亂。經董事局審慎討論後，決議順延第40屆香港電影金像獎典禮於2022年舉行，2020年及2021年度符合參選資格的電影，將於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。

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對於金像獎延期一事，官方表示非常感謝資助機構及各電影公司支持理解決定。原定於今年5月舉辦的第39屆香港電影金像獎，本來打算縮小頒獎禮規模繼續舉辦，但因為疫情嚴峻的緣故，後來決定於5月6日在Facebook、YouTube及Instagram等社交媒體，透過串流直播形式公布。

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責任編輯：翁嘉陽