煤氣公司宣佈委任新董事會成員

(2020年 9月28日) 香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）欣然宣佈委任何漢明先生為執行董事，由2020年10月1日起生效。

董事會十分歡迎何先生加入，相信憑藉他在不同領域的專業知識和豐富經驗，定能為集團的未來發展帶來重大貢獻。

何先生在2002年1月加入煤氣公司為財務總監，2008年12月起出任首席財務總裁暨公司秘書。何先生多年來在集團之業務發展、財務管理、收購合併及企業管治等方面貢獻良多；特別在收購百江燃氣控股有限公司（現為港華燃氣有限公司）、推動評級機構對公司評級之提升以及發行多種銀團貸款、債券和綠色債券等，令公司在各方面均處於領先地位。

自2007年3月起，何先生為港華燃氣有限公司（其母公司為煤氣公司的香港上巿公司）執行董事暨公司秘書。他也是長春燃氣股份有限公司、深圳市燃氣集團股份有限公司及佛燃能源集團股份有限公司的董事，該等公司均為內地的上市公眾公司。

何先生於會計、財務管理及投資方面積逾40年之豐富經驗，並積極在多個專業團體擔任領導角色。何先生為香港總商會稅務委員會副主席及香港上市公司商會常務委員會副主席。他也是英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及香港董事學會的資深會士。

何先生畢業於英國曼徹斯特大學，獲經濟及社會科學（會計及財務）之榮譽學士。他並修讀於美國哈佛商學院Advanced Management Program課程﹔哈佛商學院、清華大學經濟管理學院及中歐國際工商學院的全球高管發展課程；以及新加坡管理學院的首席行政人員課程。

▲ 煤氣公司宣佈委任何漢明先生為執行董事，由2020年10月1日起生效，其職位為執行董事、首席財務總裁暨公司秘書。



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