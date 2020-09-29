【美國經濟】美國經濟復甦進程如何？　本周可留意9月非農勞工數據

本周美國公布多項經濟數據，包括第二季GDP修訂值、製造業PMI、個人消費支出平減指數以及9月非農就業報告等。這些數據將揭示，在新冠肺炎引發的經濟衰退下，美國經濟的復甦情況究竟如何?

消費佔美國GDP近七成，因此就業市場復甦對美國經濟的整體復甦至關重要。本周五（10月2日）將公布的9月非農勞工數據，非農業職位預期新增85萬個，遠低於8月的137.1萬個，反映美國就業市場復甦進度緩慢。另外美國失業救濟申請人數仍居高不下，預計上周首次申領的人數為85萬人次，失業率則維持8.2%高位。

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市場同時關注美國大選的首場電視辯論將於本周二（即香港時間周三早上）上演，現任總統特朗普（Donald Trump）及其競爭對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）針對六大選題將進行一次面對面交鋒。市場認為首場辯論會將至關重要，短期內或會對金融市場造成一定影響。

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編輯：李勝男