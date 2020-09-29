  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 12:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國經濟】美國經濟復甦進程如何？　本周可留意9月非農勞工數據

環球政經 11:30 2020/09/29

分享：

本周美國公布多項經濟數據，包括第二季GDP修訂值、製造業PMI、個人消費支出平減指數以及9月非農就業報告等。這些數據將揭示，在新冠肺炎引發的經濟衰退下，美國經濟的復甦情況究竟如何?

消費佔美國GDP近七成，因此就業市場復甦對美國經濟的整體復甦至關重要。本周五（10月2日）將公布的9月非農勞工數據，非農業職位預期新增85萬個，遠低於8月的137.1萬個，反映美國就業市場復甦進度緩慢。另外美國失業救濟申請人數仍居高不下，預計上周首次申領的人數為85萬人次，失業率則維持8.2%高位。

【美元匯價】大摩亞洲前主席羅奇警告：美元或於明年底前奔潰下一頁 】

市場同時關注美國大選的首場電視辯論將於本周二（即香港時間周三早上）上演，現任總統特朗普（Donald Trump）及其競爭對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）針對六大選題將進行一次面對面交鋒。市場認為首場辯論會將至關重要，短期內或會對金融市場造成一定影響。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

美元 金融 失業 就業 經濟衰退 經濟 拜登 特朗普 PMI 失業率

上一篇文章

【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業

下一篇文章

【食腦變形蟲】美國德州水源現食腦變形蟲 當局籲勿飲水喉水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成