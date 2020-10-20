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【思晨說@iM網欄】上至80歲下至2歲 Youtube影片觀看日常

iMTV＋ 20:50 2020/10/20

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作為一個90後，如果今時今日仍然告訴大家，我最常用的社交媒體平台是Facebook的話，很有可能會被取笑太老土了吧？當然，它曾經是我的最愛，不但陪我走過中學的青澀校園時代，還記錄了大學時期各種大大小小的瘋癲回憶，但網絡世界不僅是每天在變，更是每分每秒地在轉換。

根據今年年初的數據，不論是Digital Report 2020或是來自BroadbandSearch 的資料，令我比較驚訝的是，原來Facebook每月活躍用戶數量，暫時仍然站在一哥的位置，雖然如此，但面對用戶增長倒退卻不是第一天的事了，而後起之秀YouTube亦經已緊追其後，一直未算太沉迷社交媒體平台的我，近期也終於因為投入新的財經節目《午市SUN戰線》製作，由YouTube的輕度使用者變成了中度使用者。

雖然未有成為 YouTuber的一份子，但眼見不論是10多歲的小朋友，還是早已成名的藝人、歌手，都於這段疫情期間相繼加入這個行列，就知道影音串流平台的火熱程度又跳升了一個層次，並已遠遠超越所有傳統媒體，甚至為大眾提供了一條另類出路。其實Google在今年2月時，首次披露了YouTube的財政狀況，2019 財年廣告收入錄得超過151億美元，按年增長36%，自2017 年以來更是上升了86%，只是短短兩年的時間，收入便將近翻了一倍。

雖然今年才踏進YouTube的世界算是有點落後，但仍然能夠發現，這個平台與Instagram不同的是，現在不只是00後的年輕人會看，連上了年紀的長輩們，似乎也愈來愈投入在這個玩意上面，你看看蕭若元或是袁爸爸YouTube Channel的觀眾群便明白了。不過，這個平台不單單是向大朋友招手，連小至兩歲的姨甥女亦經已「入坑」，上星期才被她的媽媽、亦即是我的姐姐取笑，連BB界的YouTube皇者「Cocomelon」都不認識，實在是太孤陋寡聞，當我打開此頻道一看，坐擁將近一億個訂閱者，真是失敬失敬！

也許就是這自小培養的興趣，世界各地有很多研究都指出，不少小學生對YouTuber這個職業充滿想像和憧憬，尤其是在亞洲地區，香港有四成的青少年希望能夠成為網紅，更誇張的是南韓及日本，近年調查小學生心目中的理想職業時，YouTuber的地位竟然更勝醫生或律師，也真是癲覆了我的想像。

其實YouTube的流行，與各式各樣的智能產品普及化離不開關係，大家都在養成一個全新的觀看習慣，又或是娛樂習慣。試問一下自己，對上一次與家人為了搶電視遙控器而吵架是在什麼時候？相信早已記不起了吧？不知從何時開始，大家習慣使用著各自的電子產品，隨時隨地觀看著自己所喜愛的影片。一個平常的晚上，爸爸可能在沙發上滑著手機搜尋著早上錯過了的財經節目、媽媽在廚房一邊看著平板電腦上的烹飪短片一邊煮飯、網紅妹妹用手提電腦上傳最新拍攝的開箱片與粉絲分享，就這樣，造就了每日的Youtube影片觀看日常。

 

作者_黃合秀Season簡介：

 

傳媒工作者，曾任電視台新聞主播，現擁有多重身份，包括財經節目監製及主持、時事及醫療節目主持、活動司儀、視障人士領跑員、專欄作家，活躍於不同媒體及網絡平台。

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