【美股焦點】全球最大主權基金加倉美股　仲增持呢樣嘢...

據外媒報導，全球最大主權基金，挪威政府養老基金有新動作。近期計劃提高在美股持倉，並開始增持比特幣（Bitcoin）。

挪威政府養老基金計劃將其約6.5％的股票投資組合，從歐洲股票變成北美股票，價值約為510億美元。根據挪威財政部年度預算顯示，近幾年，該基金一直試圖謀求轉型，最大的調整就是把投資組合中股票份額從60％提高到70％。同時，還希望減持大部分煤炭投資和部分石油股，減少新興市場債券持倉比重，並投資了未上市的可再生能源基礎設施。挪威政府之所以希望提升其主權財富基金在北美股票持倉，主要原因是挪威政府認為美股今年會跑贏歐洲市場。

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另外，挪威政府養老基金亦已開始著手增持比特幣。直到目前，該主權基金間接投資持有了577.6枚比特幣。挪威政府養老基金通過納斯達克上市公司MicroStrategy實現對比特幣的投資。 Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss就發評論指，挪威政府養老基金增持比特幣，說明比特幣正在成為全球機構的主流配置資產之一。

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