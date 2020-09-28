  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 16:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】全球最大主權基金加倉美股　仲增持呢樣嘢...

股樓投資 16:24 2020/09/28

分享：

據外媒報導，全球最大主權基金，挪威政府養老基金有新動作。近期計劃提高在美股持倉，並開始增持比特幣（Bitcoin）。

挪威政府養老基金計劃將其約6.5％的股票投資組合，從歐洲股票變成北美股票，價值約為510億美元。根據挪威財政部年度預算顯示，近幾年，該基金一直試圖謀求轉型，最大的調整就是把投資組合中股票份額從60％提高到70％。同時，還希望減持大部分煤炭投資和部分石油股，減少新興市場債券持倉比重，並投資了未上市的可再生能源基礎設施。挪威政府之所以希望提升其主權財富基金在北美股票持倉，主要原因是挪威政府認為美股今年會跑贏歐洲市場。

【中芯制裁】傳美國制裁中芯 採出口管制措施　中芯回應未收到通知 強調無軍方關係  【見下頁

另外，挪威政府養老基金亦已開始著手增持比特幣。直到目前，該主權基金間接投資持有了577.6枚比特幣。挪威政府養老基金通過納斯達克上市公司MicroStrategy實現對比特幣的投資。 Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss就發評論指，挪威政府養老基金增持比特幣，說明比特幣正在成為全球機構的主流配置資產之一。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

上一篇文章

【買樓理財】首期逾600萬　租金回報率僅2.6厘　投資客何解仍入市？

下一篇文章

【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年