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【買樓理財】首期逾600萬　租金回報率僅2.6厘　投資客何解仍入市？

股樓投資 16:26 2020/09/28

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樓市氣氛向好，發展商加快推盤，就連投資者亦紛紛入市。美聯胡宗樂說，北角富澤花園富嘉閣高層D室，實用面積661平方呎，三房連套房間格，獲外區投資客垂青，並斥1,230萬元入市，作長線收租，實用呎價18,608元，屬市價水平。他續說，同類單位租值約27,000元。換言之，租金回報率僅2.6厘。

【買樓理財】投資者斥518萬元入市　市值租金回報僅2.5厘【下一頁

以租金回報率計，上述單位不算吸引，何解投資客仍要入市？胡宗樂說，屋苑早前翻新，而且單位處於高層，加上又有親戚住於附近，故買入單位投資。他續說，該名投資客睇樓近兩年，一直在銅鑼灣、北角等區搵盤，若與兩年前旺市相比，樓價略為回落。 

【買樓理財】港島盤有賺無輸？　這個半新盤兩年來全蝕【下一頁

值得留意的是，1,000萬以上的單位，無論自住，又或出租，最多只能申請五成按揭。以上述單位計，首期要615萬元，假如分30年還，利率2.5厘計，月供24,300元，最低每月入息要求58,199元。換言之，每月租金夠支付供數開支。

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撰文 : 黃卓賢

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