【美國大選懶人包】疫後經濟復甦成焦點 特朗普拜登怎出招

尋求連任的美國共和黨總統特朗普一直把經濟和美股表現視為自身政績，其「美國優先」協助美國失業率降至3.5%的半世紀低位，美股也屢創新高。但新冠肺炎疫情把特朗普經濟政績幾乎完成震散，於是疫後經濟復甦在今次大選變得十分關鍵，也將是特朗普跟民主黨對手拜登較勁的一大重點項目。

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就業

特朗普任期首3年內創造了660萬個職位，失業率長期徘徊3.5%的半世紀低位。他為捍衛美國人本土就業機會，同時收緊海外赴美工作簽證的要求。

但今年迎來新冠肺炎疫情，把這些成績一下子抹掉。特朗普有意透過總值2萬億美元的基建項目，刺激就業；為挽救航空業，特朗普據報也考慮由政府出資，向航空公司購買相當於4至5年金額的機票。

至於最低工資，特朗普曾經表示，希望能夠有所提升，但傾向把事情交由各州州長定奪。

拜登則打算利用基建計劃，謀求創造數百萬個職位，包括建設可再生能源基建、推動可應對氣候變化的行業。而為支持製造業，拜登推動「買美國貨」計劃，讓聯邦政府優先採購美國製造商品，又承諾向業界一些合作計劃撥款，並向一些投資社區的企業提供稅務優惠。

在最低工資方面，拜登希望由目前的7.25美元，一口氣提高至15美元，並在談判新貿易協議時安排工會領袖參與。

相比特朗普限制海外人士赴美打工，拜登會改革臨時簽證制度，確保政策是鼓勵優先聘用美國工人；他又打算把工作目的的綠卡限額，從目前的每年14萬人進一步增加。

▲ 特朗普和奧巴馬任內的美國失業率變化

▲ 特朗普和奧巴馬任內的美國工資變化

基建

特朗普矢言重建美國，尋求大力發展基建，準備推動總額達2萬億美元的項目，並加入到新一輪國會抗疫紓困議案。但特朗普的具體計劃仍未有向外披露。

據悉共和黨人對此有保留，憂慮被質疑項目跟疫情沒有直接相關。

拜登已公布一個為期10年、總額1.3萬億美元的基建計劃，期望協助美國把溫室氣體排放降至接近零，並為中產階層創造就業。

在上任第一年，拜登便準備撥出4000億美元予研究潔淨能源、1000億美元把學校現代化、500億美元修補道路和公路等。之後還會為鄉郊鋪設寬頻撥款200億美元。

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稅務

特朗普調整個人入息稅的稅階，把最高稅階的稅率降至37%，料令聯邦政府少收1.5萬億美元；企業稅由35%大減至21%，同時廢除再生能源稅務優惠。

拜登揚言要把個人入息稅的最高稅率從37%，重新提升至39.6%；企業稅的最高稅率由21%調升至28%。

當選後，拜登會向年收入逾40萬美元的人士徵收社會保障稅項，向年收入逾100萬美元的人士以原有稅率計算資本收益和股息，向大企業徵稅率最少15%。至於美企海外子公司的利潤徵稅將提高一倍，稅率將達21%。

關注稅務團體估計，拜登的計劃到2030年時，可以增加庫房收入4萬億美元，而93%稅務增幅會由收入最高20%的家庭承擔。

貿易

特朗普主張「美國優先」，爭取美企回流，並跟那些對美貿易順差龐大的國家發動貿易戰，例如中國和歐盟。雖然被批評搞垮跟盟友的貿易關係，但從數字上，確實令美國貿易逆差得以縮減。

拜登縱使表明撤銷特朗普任內實施的對外關稅，但他也強調在美國優先投資。要對抗中國竊取知識產權和技術轉移，拜登主張跟盟友攜手應對，而不是使用單邊關稅手段。

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▲ 特朗普任內的美國貿易逆差變化

責任編輯：陳啟賢