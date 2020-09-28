  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 18:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【FinTech創科】生態圈逐步成熟　IFTA寄望拓展大中華

科技 17:32 2020/09/28

分享：

亞洲金融科技師學會（IFTA）創辦人及主席龐寶林表示，亞洲金融科技師學會（IFTA）金融科技成就大獎已來到第二屆，每年得獎的數十間公司，會受邀到各大專院校開辦講座作經驗分享，學生可以得到業界第一手資料，有助培養未來業界精英。

香港本地金融科技（FinTech）生態圈逐漸成型，亞洲金融科技師學會（IFTA）創辦人及主席龐寶林表示，現時本地各大專院校陸續開辦FinTech相關學位，甚至有院校更細分至網絡安全、區塊鏈、人工智能、大數據等範疇，反映本地FinTech人才正逐漸多元化。

＞＞＞【管理哲學】曾俊華看未來人力資源管理：人工智能是雙刃劍

＞＞＞【名人雋語】曾俊華：美國「去全球化」措施影響深遠

為了持續擴展FinTech生態圈，龐寶林表示，早年就開辦金融科技成就大獎，而今年該大獎已經來到第二屆。「每年得獎的數十間公司，會受邀到各大專院校開辦講座等經驗分享，讓更多人了解本地金融科技界，並從他們身上得到第一手資料，學生畢業後亦可以到該FinTech公司工作，為他們的前途鋪路。」他補充，期望未來可以將生態圈擴展至大灣區以及台灣等大中華地區。

疫情下，FinTech初創或遇困境，龐寶林則認為，疫情反而成為行業發展催化劑，因為人們消費行為開始改變。他寄語，本地FinTech逆市增長機會仍有，但需要靠內地如與大灣區公司合作，將創意與內地製造業互相配合補足，年輕人亦要多發掘興趣，並付諸實行，方能突圍而出。

龐寶林表示，應將創意與內地製造業互相配合補足，年輕人亦要多發掘興趣，並付諸實行，方能突圍而出。（黃建輝攝）

今年IFTA金融科技成就大獎特設榮譽大獎，而「璀璨巨星」得主分別為保泰人壽資深顧問曾俊華、騰訊副總裁、富融銀行董事長賴智明，以及聯科集團創辦人兼首席執行官孫緯武博士，以表揚他們為金融科技環境的非凡貢獻。

保泰人壽資深顧問曾俊華先生表示：「世界瞬息萬變，我們需要跳出固有框架。Bowtie挑戰固有的行業規範，從而在銷售方式及產品設計上作出改變，引領行業重新想像和規劃未來的保險科技發展路向。

＞＞＞【iPhone 12】售價平過iPhone 11？華爾街分析師：iPhone 12 mini 僅支援 4G

記者：李彥煒

相關文章

【FinTech】香港電訊推金融科技服務HKT Flexi　供分期付款
2020/05/21
【FinTech】香港電訊推金融科技服務HKT Flexi　供分期付款
【Fintech】疫情加速金融科技　港企增採用移動支付虛擬銀行
2020/08/06
【Fintech】疫情加速金融科技　港企增採用移動支付虛擬銀行
【Fintech商機】疫情打擊金融科技企業　投資推廣署全球Fast Track計劃助拓業務
2020/08/10
【Fintech商機】疫情打擊金融科技企業　投資推廣署全球Fast Track計劃助拓業務
【金融科技】應科院夥香港大學　豐富本地FinTech人才實戰經驗
2020/09/15
【金融科技】應科院夥香港大學　豐富本地FinTech人才實戰經驗
疫情 畢業 全球化 Fintech 人工智能 曾俊華 金融 行業 人力資源 大灣區

下一篇文章

【地鐵車廂捕獲】華為Mate40 Pro真面目曝光　揭相機配置
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Tesla德州再買地　料加建電池工廠
Tesla德州再買地　料加建電池工廠
【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？
【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？
【中小企教室】無紙化節約資源　有咩免費線上工具幫手處理？
【中小企教室】無紙化節約資源　有咩免費線上工具幫手處理？
【數碼安全】揭Instagram藏程式漏洞　黑客可透過圖像接管用戶帳戶
【數碼安全】揭Instagram藏程式漏洞　黑客可透過圖像接管用戶帳戶
蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新
蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時