【FinTech創科】生態圈逐步成熟　IFTA寄望拓展大中華

▲ 亞洲金融科技師學會（IFTA）創辦人及主席龐寶林表示，亞洲金融科技師學會（IFTA）金融科技成就大獎已來到第二屆，每年得獎的數十間公司，會受邀到各大專院校開辦講座作經驗分享，學生可以得到業界第一手資料，有助培養未來業界精英。

香港本地金融科技（FinTech）生態圈逐漸成型，亞洲金融科技師學會（IFTA）創辦人及主席龐寶林表示，現時本地各大專院校陸續開辦FinTech相關學位，甚至有院校更細分至網絡安全、區塊鏈、人工智能、大數據等範疇，反映本地FinTech人才正逐漸多元化。

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為了持續擴展FinTech生態圈，龐寶林表示，早年就開辦金融科技成就大獎，而今年該大獎已經來到第二屆。「每年得獎的數十間公司，會受邀到各大專院校開辦講座等經驗分享，讓更多人了解本地金融科技界，並從他們身上得到第一手資料，學生畢業後亦可以到該FinTech公司工作，為他們的前途鋪路。」他補充，期望未來可以將生態圈擴展至大灣區以及台灣等大中華地區。

疫情下，FinTech初創或遇困境，龐寶林則認為，疫情反而成為行業發展催化劑，因為人們消費行為開始改變。他寄語，本地FinTech逆市增長機會仍有，但需要靠內地如與大灣區公司合作，將創意與內地製造業互相配合補足，年輕人亦要多發掘興趣，並付諸實行，方能突圍而出。

▲ 龐寶林表示，應將創意與內地製造業互相配合補足，年輕人亦要多發掘興趣，並付諸實行，方能突圍而出。（黃建輝攝）

今年IFTA金融科技成就大獎特設榮譽大獎，而「璀璨巨星」得主分別為保泰人壽資深顧問曾俊華、騰訊副總裁、富融銀行董事長賴智明，以及聯科集團創辦人兼首席執行官孫緯武博士，以表揚他們為金融科技環境的非凡貢獻。

保泰人壽資深顧問曾俊華先生表示：「世界瞬息萬變，我們需要跳出固有框架。Bowtie挑戰固有的行業規範，從而在銷售方式及產品設計上作出改變，引領行業重新想像和規劃未來的保險科技發展路向。

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記者：李彥煒