  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 16:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【阿里巴巴】天貓總裁蔣凡：阿里中國零售市場年度活躍消費者逾7億

即市財經 16:05 2020/09/28

分享：

淘寶天貓總裁蔣凡指，阿里巴巴在中國零售市場的移動月活躍用戶增長1.19億，其中70％的新增用戶來自下沉市場。

阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶天貓總裁蔣凡於阿里巴巴2020年全球投資者大會表示，過去一年阿里巴巴在中國零售市場的年度活躍消費者達到7.42億，移動月活躍用戶增長1.19億，其中70%的新增用戶來自下沉市場，預計未來2至3年依然還有很大的增長空間。

阿里巴巴指，淘寶直播過去12個月的成交額超過3000億元人民幣 ，並持續保持高速增長。淘寶直播的用戶數年增1.6倍，而廠商參與直播的年增更高達2.2倍。

蔣凡表示，信息流已成為消費者逛淘寶的最核心方式之一。除通過信息流進行商品推薦，還融入直播、短視頻等新形態，新技術對電商效率和消費者體驗亦見提升。

今年3月「淘寶特價版」正式上線，截至8月底止，每月活躍用戶（MAU）達5500萬。「淘寶特價版」是以高性價比商品為主的購物平台，亦是阿里巴巴在手機淘寶App以外打造的獨立購物平台。目前，淘寶特價版提供大量外貿企業C2M（Customer-to-Manufacturer）商品，也打通了阿里批發平台1688的商家。

相關文章：【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會

【淘寶村】阿里巴巴張勇：將向農村全面開放數碼化能力　今年是農村脫貧攻堅的「決勝之年」

【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘

 

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈

編輯：袁諾曦

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 天貓 阿里巴巴 淘寶

上一篇文章

【港股市況】滙豐曾飈一成　帶領恒生指數升240點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元
【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港股市況】滙豐曾飈一成　帶領恒生指數升240點（不斷更新）
【港股市況】滙豐曾飈一成　帶領恒生指數升240點（不斷更新）