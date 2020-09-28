【阿里巴巴】天貓總裁蔣凡：阿里中國零售市場年度活躍消費者逾7億

▲ 淘寶天貓總裁蔣凡指，阿里巴巴在中國零售市場的移動月活躍用戶增長1.19億，其中70％的新增用戶來自下沉市場。

阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶天貓總裁蔣凡於阿里巴巴2020年全球投資者大會表示，過去一年阿里巴巴在中國零售市場的年度活躍消費者達到7.42億，移動月活躍用戶增長1.19億，其中70%的新增用戶來自下沉市場，預計未來2至3年依然還有很大的增長空間。

阿里巴巴指，淘寶直播過去12個月的成交額超過3000億元人民幣 ，並持續保持高速增長。淘寶直播的用戶數年增1.6倍，而廠商參與直播的年增更高達2.2倍。

蔣凡表示，信息流已成為消費者逛淘寶的最核心方式之一。除通過信息流進行商品推薦，還融入直播、短視頻等新形態，新技術對電商效率和消費者體驗亦見提升。

今年3月「淘寶特價版」正式上線，截至8月底止，每月活躍用戶（MAU）達5500萬。「淘寶特價版」是以高性價比商品為主的購物平台，亦是阿里巴巴在手機淘寶App以外打造的獨立購物平台。目前，淘寶特價版提供大量外貿企業C2M（Customer-to-Manufacturer）商品，也打通了阿里批發平台1688的商家。

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編輯：袁諾曦