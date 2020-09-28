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【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客

股樓投資 16:20 2020/09/28

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螞蟻集團招股在即，今日亦宣布新動向。

螞蟻集團旗下的螞蟻銀行（香港）今日起正式開業，市民可即日起下載銀行的手機應用程式，只需憑香港永久居民身份證，最快需時3分鐘便可成功開戶，並可即時體驗每周7天、每天24小時的全天候銀行服務，包括本地轉賬以及年利率高達2.5厘的「存款寶」活期儲蓄存款。

螞蟻集團擬提高集資額目標至350億美元，想知詳情請按：【下一頁

螞蟻集團擬在港集資175億美元　不引入基石投資者，想知詳情請按：【下一頁

此外，螞蟻銀行（香港）還將與本地電子錢包AlipayHK合作，讓市民可將銀行服務與衣、食、住、行、消費娛樂等不同的生活場景融合，達致「隨時隨地、觸手可及消費理財」的銀行體驗，為客戶提供更便捷服務。屆時，AlipayHK用戶可以直接透過電子錢包內的螞蟻銀行（香港）小程式遙距開設螞蟻銀行的賬戶，將個人銀行服務全方位融入日常生活場景，嘗試新體驗。

螞蟻集團招股在即  傳社保基金將投資於A股IPO，想知詳情請按：【下一頁

螞蟻銀行（香港）行政總裁王瀾（前排中）與銀行團隊合照

螞蟻銀行（香港）行政總裁王瀾表示，很高興螞蟻銀行（香港）正式開業，為市民提供服務。「本行創辦的初衷，是希望以日漸成熟的金融科技產品和服務，為市民提供全新選擇，並為本港普惠金融的長遠發展作出貢獻。」 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

香港股票 螞蟻金服 螞蟻銀行

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