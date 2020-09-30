【中概股】百度旗下小度科技完成融資後估值200億人幣　或到科創板上市

▲ 百度（美：BIDU）據報計劃分拆小度（包括智能硬件和AI語音交互系統兩部分），並很有可能選擇到科創板上市。

百度（美：BIDU）旗下智能生活事業群組業務小度科技完成新一輪融資，融資後估值約200億元人民幣。內地傳媒早前引述消息報道，百度計劃分拆經營智能硬件和AI語音交互系統業務的小度科技，並很有可能選擇到科創板上市，目前在組織結構上已經做出調整。

小度科技是百度旗下人工智能硬件品牌。小度助手（DuerOS）是硬件搭載的對話式人工智能操作系統，即智能音箱。

小度科技是次融資由百度資本及CPE戰略領投，IDG資本跟投，華興資本 （01911） 在此次交易中擔任牽頭財務顧問。

內地智能音箱市場 由阿里百度小米主導

今年3月，國際數據公司（IDC）發布《IDC中國智能家居設備市場季度跟蹤報告》指出，阿里巴巴 （09988） 、百度、小米 （01810） 3家在智能音箱市場份額占比超過90%。

根據市場研究機構Canalys數據，2020年上半年，小度智能音箱全品類出貨量中國第一，也是自2019年至今累計出貨量全國第一。

奧維雲網（AVC）最新報告指，今年上半年中國智能音箱市場銷量為1908.6萬台，一年增長22.7%，預計2020年將達到4260萬台，超過增長15.7%。

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編輯：吳敏芳