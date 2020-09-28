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【中概股】百度傳分拆小度　或選擇到科創板上市

即市財經 16:03 2020/09/28

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百度（美：BIDU）據報計劃分拆小度（包括智能硬件和AI語音交互系統兩部分），並很有可能選擇到科創板上市。

內地傳媒引述消息人士報道，百度（美：BIDU）計劃分拆小度（包括智能硬件和AI語音交互系統兩部分），並很有可能選擇到科創板上市，目前在組織結構上已經做出了一些調整。百度公關部表示不予置評。

小度是百度旗下人工智能硬件品牌。小度助手（DuerOS）是硬件搭載的對話式人工智能操作系統，即智能音箱。

今年3月，國際數據公司（IDC）發布《IDC中國智能家居設備市場季度跟蹤報告》指出，阿里巴巴 （09988） 、百度、小米 （01810） 3家在智能音箱市場份額占比超過90%。

根據市場研究機構Canalys數據，2020年上半年，小度智能音箱全品類出貨量中國第一，也是自2019年至今累計出貨量全國第一。

奧維雲網（AVC）最新報告指，今年上半年中國智能音箱市場銷量為1908.6萬台，一年增長22.7%，預計2020年將達到4260萬台，超過增長15.7%。

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編輯：吳敏芳

科創板 硬件 人工智能 分拆 中國概念股 百度（美：BIDU）
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