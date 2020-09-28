康宏爭奪戰？｜馬時亨應佳兆業出山、「郭家想同富邦蔡家合作」　 10年前曾與富邦愛將合作

▲ 馬時亨應佳兆業郭家邀請，爭取成為康宏董事

財庫局前局長馬時亨去年離任港鐵 （00066） 主席後，未再出任香港上市公司董事。佳兆業 （01638） 太子爺郭曉群最新出手再爭取任命多名康宏董事，馬時亨時隔一年再爭取成為上市公司董事。即使郭曉群尋求罷免現有全數董事，馬時亨接受本報專訪時稱：「（康宏）兩大股東郭家、富邦蔡家，我兩邊都認識，郭家想同蔡家合作，我希望可以成為兩邊橋樑。」

10年前參與收購南山人壽 馬曾與吳榮輝合作

富邦蔡家和佳兆業郭家各自持有康宏近30%股權，惟兩方關係在康宏上僵持，現有董事會未有郭家代表。康宏現任主席陳志宏、行政總裁吳榮輝都被外界視為與富邦關係密切，當中吳榮輝曾任富邦金控董事總經理。

馬時亨2009年曾加入中策集團，當時中策與博智金融爭取收購台灣第二大壽險公司南山人壽，當時吳榮輝為博智金融的董事總經理。不過，是次馬時亨爭取入局，卻是與佳兆業一方合作，並尋求罷免吳榮輝董事層務。

佳兆業郭曉群尋罷免全數董事，馬時亨石禮謙獲推薦入局康宏，詳情可見【下一頁】

馬時亨：康宏要增加透明度

馬時亨坦言：

兩個（股東）若果已經一齊傾計就不需要我。

馬時亨稱，事前已認識佳兆業主席郭英成、其兄富昌證券大股東郭俊偉，也早於20年前就經台灣友人認識富邦蔡家兄弟，即使事前不熟悉康宏底細，但數周前郭英成聯絡他，希望可以增加公司透明度。他續稱，在郭曉群行動前已經簡單通知台灣富邦一方。

馬時亨認為，康宏涉及不少客戶、股東，若最終未能復牌，所有股東「乜都無哂」；若能成功復牌，不單對公司和股東，「也對香港做到啲嘢」。

馬時亨：會與小股東聯絡

自康宏2017年管理層大地震後，康宏尋求重組業務架構，惟至今未能達成復牌條件，馬時亨稱，公司管治最基本是有透明度，籠統說康宏現時「好多東西要執（修正）」。被問及若獲成功獲委任會否再度重整業務，馬時亨僅稱：「做應該做的事。」

康宏目前有約4400名獨立股東，部分股東組成聯盟「維權」，馬時亨稱留意相關報道，會同協助部分小股東的立法會議員謝偉俊聯絡。

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