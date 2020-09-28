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【新冠疫情】英國榮升世衛最大金主 撥款增加30%

環球社會熱點 15:56 2020/09/28

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【新冠疫情】英國榮升世衛最大金主 撥款增加30%

新型冠狀病毒疫情一役，美國與世界衛生組織（WHO）的關係急轉直下，特朗普明言會退出世衛，並且不會交會費，惟歐洲盟友未有跟隨，與特朗普關係友好的英國首相約翰遜更唱反調，宣布加強對世衛資助，令英國成世衛最大金主。

【英國疫情】32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕

【美國疫情】突破700萬確診 佔全球兩成新冠肺炎病例

約翰遜（Boris Johnson）周六在聯合國大會發表預錄講話，調高對世衛的撥款，增幅達到3成，在未來4年合共對世衛提供3.4億英鎊資金。這令英國成為世衛成員國中，資助金額最高的國家。

約翰遜形容，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是他的朋友，指世衛無疑急需改革，但仍是領導人類對抗疾病的組織。約翰遜促請世衛成立新機制，一旦出現新的疫情，可提早示警。

譚德塞在twitter發帖文，讚揚約翰遜的講話有力（powerful），並深深感激（deeply grateful）英國的支持，指資金將令世衛更加強大，更能應付未來的健康威脅。他並特別指出，約翰遜已同意，額外增撥5億英鎊於發展中國家的疫苗工作。

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新冠疫情爆發初期，世衛採納內地講法，稱沒有證據顯示冠病毒會人傳人，且未有及早宣布新冠疫情是全球公共衛生緊急事件，被批評應對疫情不力，特朗普對世衛的抨擊，尤其猛烈。

責任編輯：林建忠

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