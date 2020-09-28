  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 16:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王

股樓投資 15:45 2020/09/28

分享：

新盤排隊推出，樓市氣氛向好，準買家入市信心更強。一名於紅磡區租樓已達10年的外籍人士，在取得永久性居民資格後決心自置物業，睇樓一次就以2,568萬元購入海逸豪園樓王作安樂窩。

【高銀財困】高銀金融又賣核心資產 放售九龍灣高銀金融國際中心 估值達120億，了解按【下一頁

美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡海逸豪園本月暫成交約17宗，該行剛促成罕有海景「樓王」單位之買賣個案，成交單位為海逸豪園8座低層B室，實用面積1,236方呎，屬3房1套連多用途房間隔，望優質全海景致，遙望對岸興建中啟德體育園、郵輪碼頭等，單位內櫳企理，吸引區內客「租轉買」承接。

【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓，了解按【下一頁

據悉，新買家為外籍人士，一直於區內租樓，因數月前租約完結被迫搬遷，感覺自置物業重要，加上已取得永久性居民資格，決心自置物業，並一睇即中，即時還價至2,568萬元入市「樓王」單位，較放盤原叫價3,180萬元，大減612萬元，減幅近2成，折合實用呎價約20,777元。據了解，8座B單位已經約3年未曾有放盤及成交，絕大部份業主都作自住用途。

上址原業主於2000年9月以845萬購入，最初為自住用途，後來放租，持貨至今剛好20年，是次沽售帳面大幅獲利達1,723萬元，升值逾2倍。

【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀，了解按【下一頁

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

紅磡 放盤 海逸豪園

上一篇文章

【大行點睇】花旗料澳門旅遊簽注有「軟上限」　惟仍建議3大賭股可逢低買入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年