【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王

新盤排隊推出，樓市氣氛向好，準買家入市信心更強。一名於紅磡區租樓已達10年的外籍人士，在取得永久性居民資格後決心自置物業，睇樓一次就以2,568萬元購入海逸豪園樓王作安樂窩。

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美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡海逸豪園本月暫成交約17宗，該行剛促成罕有海景「樓王」單位之買賣個案，成交單位為海逸豪園8座低層B室，實用面積1,236方呎，屬3房1套連多用途房間隔，望優質全海景致，遙望對岸興建中啟德體育園、郵輪碼頭等，單位內櫳企理，吸引區內客「租轉買」承接。

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據悉，新買家為外籍人士，一直於區內租樓，因數月前租約完結被迫搬遷，感覺自置物業重要，加上已取得永久性居民資格，決心自置物業，並一睇即中，即時還價至2,568萬元入市「樓王」單位，較放盤原叫價3,180萬元，大減612萬元，減幅近2成，折合實用呎價約20,777元。據了解，8座B單位已經約3年未曾有放盤及成交，絕大部份業主都作自住用途。

上址原業主於2000年9月以845萬購入，最初為自住用途，後來放租，持貨至今剛好20年，是次沽售帳面大幅獲利達1,723萬元，升值逾2倍。

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記者：陳詠妍