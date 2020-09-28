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【大行點睇】花旗料澳門旅遊簽注有「軟上限」　惟仍建議3大賭股可逢低買入

股樓投資 15:51 2020/09/28

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花旗今日發表報告，認為內地處理澳門旅遊簽注有「軟上限」，下調第四季及明年賭收預測，並削多隻濠賭股目標價。

該行指，內地已暫時設置赴澳遊客簽注數量，相對地，疫情前申請人可即時獲得旅遊簽注，變相設置「軟上限」。花旗預計，如沒有新一波新冠病毒疫情，旅遊簽注才能在2021年農曆新年前恢復正常。花旗最新料澳門第四季賭收按年下降74%；同時把2021年賭收預測下調9%，至300億美元，比2019年低18%。

【中芯國際981】出口或受管制中芯挫近半成 瑞信料續跑輸大市削25%目標價   詳情請看[下一頁]

該行全綫下調所覆蓋的濠賭股目標，銀河娛樂(00027)目標由66.5元降至63元；金沙中國(01928)目標由44.5元下調至42.5元；澳博(00880)目標由12元下調至11.5元；美高梅中國(02282)目標價由12元下調至11.5元；新濠國際(00200)目標由20.5元降至16.4元，全數仍維持「買入」評級。唯獨永利澳門(01128)，目標由15.5元下調至13元，僅持「中性」評級。

不過花旗長線仍看好澳門博彩股並建議逢低買入，特別是金沙中國、澳博及銀娛。

 

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