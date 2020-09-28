【新股IPO】4隻新股暗盤　東軟教育一手帳面賺千元（不斷更新）

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恒大、恒大汽車齊反彈逾兩成 通過科創板上市方案擬發行15%新股
天任集團 （新上市編號：01429） 、中通快遞 （新上市編號：02057） 、東軟教育 （新上市編號：09616） 、寶尊電商 （新上市編號：09991） 暗盤，東軟教育於耀才暗盤現報7.76元，升24.6%，一手800股帳面賺1232元。
東軟教育暗盤
|東軟教育暗盤
|券商
|現報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|7.70
|24.1%
|6.22元
|+1184
|18：30
|耀才
|7.76
|24.6%
|+1232
|19：30
|輝立
|7.73
|24.3%
|+1208
|18：30
東軟暗盤高低位追蹤
|東軟
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|富途
|8.01
|28.8%
|1432
|7.1
|14.1%
|704
|輝立
|8.2
|31.8%
|1584
|6.7
|7.7%
|384
|耀才
|8
|28.6%
|1424
|7
|12.5%
|624
【新股IPO】東軟教育9616上限6.22元定價 超購近300倍1手中籤率10%（附分配結果）
天任集團暗盤
|天任集團暗盤
|券商
|現報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|0.56
|60.0%
|0.35元
|+1680
|18：30
|耀才
|0.61
|74.3%
|+2080
|19：30
|輝立
|0.60
|71.4%
|+2000
|18：30
天任暗盤高低位追蹤
|天任
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|富途
|0.65
|85.7%
|2400
|0.435
|24.3%
|680
|輝立
|0.65
|85.7%
|2400
|0.44
|25.7%
|720
|耀才
|0.62
|77.1%
|2160
|0.45
|28.6%
|800
【新股IPO】天任集團1手中籤率12.5% 超額認購25.76倍（附分配結果）
中通快遞暗盤
|中通快遞暗盤
|券商
|現報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|230.0
|5.5%
|218元
|+600
|18：30
|耀才
|231.0
|6.0%
|+650
|19：30
|輝立
|234.0
|7.3%
|+800
|18：30
中通暗盤高低位追蹤
|中通
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|富途
|229.8
|5.4%
|590
|222
|1.8%
|200
|輝立
|233.2
|7.0%
|760
|225.4
|3.4%
|370
|耀才
|231.4
|6.1%
|670
|221
|1.4%
|150
【新股IPO】中通快遞2057超額認購5.69倍 1手中籤率70%（附分配結果）
寶尊電商暗盤
|寶尊電商暗盤
|券商
|現報
|升幅
|招股價
|一手蝕
|收盤時間
|富途
|80.5
|（2.9%）
|82.9元
|-240
|18：30
|耀才
|82.0
|（1.1%）
|-90
|19：30
|輝立
|83.0
|0.12%
|+10
|18：30
寶尊暗盤高低位追蹤
|寶尊
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手蝕
|富途
|83.1
|0.2%
|20
|80.45
|-3.0%
|-245
|輝立
|83.1
|0.2%
|20
|82.75
|-0.2%
|-15
|耀才
|82
|-1.1%
|-90
|79.5
|-4.1%
|-340
【新股IPO】寶尊電商9991一手中籤率70% 超額認購2.6倍（附分配結果）
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