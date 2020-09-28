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【新股IPO】4隻新股暗盤　東軟教育一手帳面賺千元（不斷更新）

即市財經 16:49 2020/09/28

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4隻新股將於9月29日掛牌。

天任集團 （新上市編號：01429） 、中通快遞 （新上市編號：02057） 、東軟教育 （新上市編號：09616） 、寶尊電商 （新上市編號：09991） 暗盤，東軟教育於耀才暗盤現報7.76元，升24.6%，一手800股帳面賺1232元。

東軟教育暗盤

東軟教育暗盤
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 7.70 24.1% 6.22元 +1184 18：30
耀才 7.76 24.6% +1232 19：30
輝立 7.73 24.3% +1208 18：30

東軟暗盤高低位追蹤

東軟 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺
富途 8.01 28.8% 1432 7.1 14.1% 704
輝立 8.2 31.8% 1584 6.7 7.7% 384
耀才 8 28.6% 1424 7 12.5% 624

【新股IPO】東軟教育9616上限6.22元定價　超購近300倍1手中籤率10%（附分配結果）

天任集團暗盤

天任集團暗盤
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 0.56 60.0% 0.35元 +1680 18：30
耀才 0.61 74.3% +2080 19：30
輝立 0.60 71.4% +2000 18：30

天任暗盤高低位追蹤

天任 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺
富途 0.65 85.7% 2400 0.435 24.3% 680
輝立 0.65 85.7% 2400 0.44 25.7% 720
耀才 0.62 77.1% 2160 0.45 28.6% 800

【新股IPO】天任集團1手中籤率12.5%　超額認購25.76倍（附分配結果）

中通快遞暗盤

中通快遞暗盤
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 230.0 5.5% 218元 +600 18：30
耀才 231.0 6.0% +650 19：30
輝立 234.0 7.3% +800 18：30

中通暗盤高低位追蹤

中通 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺
富途 229.8 5.4% 590 222 1.8% 200
輝立 233.2 7.0% 760 225.4 3.4% 370
耀才 231.4 6.1% 670 221 1.4% 150

【新股IPO】中通快遞2057超額認購5.69倍　1手中籤率70%（附分配結果）

寶尊電商暗盤

寶尊電商暗盤
券商 現報 升幅 招股價 一手蝕 收盤時間
富途 80.5 （2.9%） 82.9元 -240 18：30
耀才 82.0 （1.1%） -90 19：30
輝立 83.0 0.12% +10 18：30

寶尊暗盤高低位追蹤

寶尊 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手蝕
富途 83.1 0.2% 20 80.45 -3.0% -245
輝立 83.1 0.2% 20 82.75 -0.2% -15
耀才 82 -1.1% -90 79.5 -4.1% -340

【新股IPO】寶尊電商9991一手中籤率70%　超額認購2.6倍（附分配結果）

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香港股票 寶尊電商—SW（09991） 東軟教育（09616） 中通快遞—SW（02057） 天任集團（01429） IPO

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