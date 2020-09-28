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【新股IPO】天任、中通、東軟、寶尊電商暗盤收市　東軟教育一手帳面賺1400元

即市財經 19:38 2020/09/28

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4隻新股將於9月29日掛牌。

天任集團 （新上市編號：01429） 、中通快遞 （新上市編號：02057） 、東軟教育 （新上市編號：09616） 、寶尊電商 （新上市編號：09991） 暗盤收市，東軟教育於輝立暗盤收報8.05元，升29.4%，一手800股帳面賺1464元。

東軟教育暗盤

東軟教育暗盤
券商 收報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 8.00 28.6% 6.22元 +1424 18：30
耀才 7.97 28.1% 1400 19：30
輝立 8.05 29.4% +1464 18：30

東軟暗盤高低位追蹤

東軟 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺
富途 8.07 29.7% 1480 7.1 14.1% 704
輝立 8.20 31.8% 1584 6.7 7.7% 384
耀才 8.01 28.8% 1432 7.0 12.5% 624

【新股IPO】東軟教育9616上限6.22元定價　超購近300倍1手中籤率10%（附分配結果）

天任集團暗盤

天任集團暗盤
券商 收報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 0.61 74.3% 0.35元 +2080 18：30
耀才 0.51 45.7% +1280 19：30
輝立 0.51 45.7% +1280 18：30

天任暗盤高低位追蹤

天任 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺
富途 0.65 85.7% 2400 0.435 24.3% 680
輝立 0.65 85.7% 2400 0.44 25.7% 720
耀才 0.63 80.0% 2240 0.45 28.6% 800

【新股IPO】天任集團1手中籤率12.5%　超額認購25.76倍（附分配結果）

中通快遞暗盤

中通快遞暗盤
券商 收報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 232.6 6.7% 218元 +730 18：30
耀才 234.4 7.5% +820 19：30
輝立 237.0 8.7% +950 18：30

中通暗盤高低位追蹤

中通 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺
富途 232.8 6.8% 740 222 1.8% 200
輝立 237 8.7% 950 225.4 3.4% 370
耀才 235.2 7.9% 860 221 1.4% 150

【新股IPO】中通快遞2057超額認購5.69倍　1手中籤率70%（附分配結果）

寶尊電商暗盤

寶尊電商暗盤
券商 收報 升幅 招股價 一手蝕 收盤時間
富途 82.25 -0.8% 82.9元 -65 18：30
耀才 82.1 -1.0% -80 19：30
輝立 82.9 0.0% +0 18：30

寶尊暗盤高低位追蹤

寶尊 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手蝕
富途 83.1 0.2% 20 80.45 -3.0% -245
輝立 83.1 0.2% 20 81.60 -1.6% -130
耀才 82.2 -0.8% -70 79.5 -4.1% -340

【新股IPO】寶尊電商9991一手中籤率70%　超額認購2.6倍（附分配結果）

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