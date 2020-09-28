【新股IPO】天任、中通、東軟、寶尊電商暗盤收市　東軟教育一手帳面賺1400元

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【中概股】微博上季Non-GAAP盈利跌27% 盤前升4.5%
天任集團 （新上市編號：01429） 、中通快遞 （新上市編號：02057） 、東軟教育 （新上市編號：09616） 、寶尊電商 （新上市編號：09991） 暗盤收市，東軟教育於輝立暗盤收報8.05元，升29.4%，一手800股帳面賺1464元。
東軟教育暗盤
|東軟教育暗盤
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|8.00
|28.6%
|6.22元
|+1424
|18：30
|耀才
|7.97
|28.1%
|1400
|19：30
|輝立
|8.05
|29.4%
|+1464
|18：30
東軟暗盤高低位追蹤
|東軟
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|富途
|8.07
|29.7%
|1480
|7.1
|14.1%
|704
|輝立
|8.20
|31.8%
|1584
|6.7
|7.7%
|384
|耀才
|8.01
|28.8%
|1432
|7.0
|12.5%
|624
【新股IPO】東軟教育9616上限6.22元定價 超購近300倍1手中籤率10%（附分配結果）
天任集團暗盤
|天任集團暗盤
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|0.61
|74.3%
|0.35元
|+2080
|18：30
|耀才
|0.51
|45.7%
|+1280
|19：30
|輝立
|0.51
|45.7%
|+1280
|18：30
天任暗盤高低位追蹤
|天任
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|富途
|0.65
|85.7%
|2400
|0.435
|24.3%
|680
|輝立
|0.65
|85.7%
|2400
|0.44
|25.7%
|720
|耀才
|0.63
|80.0%
|2240
|0.45
|28.6%
|800
【新股IPO】天任集團1手中籤率12.5% 超額認購25.76倍（附分配結果）
中通快遞暗盤
|中通快遞暗盤
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|232.6
|6.7%
|218元
|+730
|18：30
|耀才
|234.4
|7.5%
|+820
|19：30
|輝立
|237.0
|8.7%
|+950
|18：30
中通暗盤高低位追蹤
|中通
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|富途
|232.8
|6.8%
|740
|222
|1.8%
|200
|輝立
|237
|8.7%
|950
|225.4
|3.4%
|370
|耀才
|235.2
|7.9%
|860
|221
|1.4%
|150
【新股IPO】中通快遞2057超額認購5.69倍 1手中籤率70%（附分配結果）
寶尊電商暗盤
|寶尊電商暗盤
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手蝕
|收盤時間
|富途
|82.25
|-0.8%
|82.9元
|-65
|18：30
|耀才
|82.1
|-1.0%
|-80
|19：30
|輝立
|82.9
|0.0%
|+0
|18：30
寶尊暗盤高低位追蹤
|寶尊
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手蝕
|富途
|83.1
|0.2%
|20
|80.45
|-3.0%
|-245
|輝立
|83.1
|0.2%
|20
|81.60
|-1.6%
|-130
|耀才
|82.2
|-0.8%
|-70
|79.5
|-4.1%
|-340
【新股IPO】寶尊電商9991一手中籤率70% 超額認購2.6倍（附分配結果）
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