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美國德州食腦變形蟲肆虐 噴水池暗藏危機

環球社會熱點 15:32 2020/09/28

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美國德克薩斯州在水中驗出會食腦變形蟲，噴水池是高危黑點之一。

美國德克薩斯州在水中驗出會食腦的阿米巴變形蟲，當地8個城市警告市民不要用水，其中一個城市宣布進入災難狀態。9月初已有男孩因接觸受污染的水後受到感染入院。根據美國疾病預防及控制中心（CDC）資料顯示，從1962年到2018年，有145人感染，但僅4人倖存。

周五（25日）晚上，當地在供水中發現食腦變形蟲，當地環境質量委員會警告市民不要用水，受影響城市包括傑克遜湖、弗里波特、安格爾頓、布拉索里亞、里奇伍德、牡蠣溪、克盧特和羅森伯格；並向里波特的陶氏化學（Dow Chemical），以及克萊門斯（Clemens）和韋恩斯科特（Wayne Scott）的州立監獄發出警告，呼籲改善情況。

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福氏耐格里變形蟲（Naegleria fowleri），俗稱食腦菌、食腦變形蟲、福氏阿米巴蟲。根據美國疾病控制與預防中心的資料顯示，食腦變形蟲通常出現在土壤、溫暖的湖泊、河流、溫泉、未有加氯的水池，以及從工廠排放的熱水等；一般透過受污染水源經鼻孔進入人體並走進腦部，導致原發性阿米巴腦膜腦炎，通常會致命。

當地在9月8日，有一名6歲男孩入院，驗出有食腦變形蟲。經調查後，傑克遜市發聲明指出，男孩感染途徑可能在噴水池嬉戲後，或是接觸家中的食水感染。
當地衛生服務部門從收集噴水池樣本後進行測試，在11個水樣品中，有3個對食腦變形蟲呈陽性。

美國疾病預防控制中心指出，儘管食腦變形蟲少見，但大多致命。從2009年到2018年，美國僅出現34次感染，其中有30人被娛樂用水所感染；從1962年到2018年，有145人被感染，只有4人倖存。

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責任編輯：葉芷樺

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