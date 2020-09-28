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【名人雋語】曾俊華：美國「去全球化」措施影響深遠

商業 15:35 2020/09/28

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曾俊華退任財政司司長後，成為本地虛擬保險公司保泰人壽資深顧問，近日更成為亞洲金融科技師學會（IFTA）金融科技成就大獎2019榮譽大獎得主。

從行政管理職位退下火線的曾俊華，近年活躍於商界、科技界，更亦是亞洲金融科技師學會（IFTA）金融科技成就大獎2019榮譽大獎得主。香港貴為金融中心，但近年本地科技技術進程卻讓周邊地區比下去，曾俊華則堅信，香港未來能維持世界先進金融中心地位。「位於香港的跨國金融機構，多年來使用的科技技術都是世界頂尖，未來亦必定繼續能引領香港科技應用及發展。」

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曾俊華指出，本地金融機構普遍應用先進技術，反而是市民的接受程度，要他們接納新技術或要花更多時間，必須持續教育大眾，國際視野亦要更闊。他指出，全球化本是好事，奈何近年美國開始「去全球化」（Deglobalization），企業角度而言，則有損效益。

全球化本是好事，曾俊華表示，近年美國開始「去全球化」（Deglobalization），企業角度而言，則有損成本效益。（法新社圖片）

「因為政治問題，拖慢全球化步伐，變成『區域化』，畢竟各國都希望有安全網，相信短期內區域化現象或會在東南亞、北亞、北美區域出現，但長遠則有礙全球發展。」此外，他亦強調，香港是系統融合者（system integrator），能集各家之大成，建立供應鏈的話，是香港優勢所在。

＞＞＞【管理哲學】曾俊華看未來人力資源管理：人工智能是雙刃劍

記者：李彥煒

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