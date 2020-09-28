【週未好去處】長達60公里 屯門至馬鞍山單車徑明日全面開放

土木工程拓展署今日(28號) 宣布，這段連接元朗至上水的新單車徑，由明日(29號)起，正式開放予市民使用，全長11公里。同時，這個新開通的單車徑亦連接起整段60公里的屯門至馬鞍山的車徑主幹線。

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新開通的元朗至上水單車徑會途經元朗錦田河、上水塱原濕地及新田一帶，而且區內有多個文化景點，包括大夫第和文天祥公園。另外，單車徑沿途亦設有多個配套設施，例如休息處、單車租賃站 、小食亭和洗手間等，還設有單車匯合中心，便利市休憩或遊覽附近其他景點。

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現時新界單車徑網絡包括了屯門至馬鞍山60公里長的主幹線及荃灣至屯門22公里長的主幹線；就屯門至馬鞍山的主幹線而言，上水至馬鞍山和屯門至元朗已分別在2014年和2016年開放。

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政府發言人表示，在荃灣和屯門的主幹線，由荃灣青荃橋至灣景花園的一段長兩公里的新單車徑現正興建中，預料明年年初開放，餘下路段的工程亦會繼續推展。

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責任編輯：潘曉豐