  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 18:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【週未好去處】長達60公里 屯門至馬鞍山單車徑明日全面開放

理財智慧 16:35 2020/09/28

分享：

土木工程拓展署今日(28號) 宣布，這段連接元朗至上水的新單車徑，由明日(29號)起，正式開放予市民使用，全長11公里。同時，這個新開通的單車徑亦連接起整段60公里的屯門至馬鞍山的車徑主幹線。

【週末好去處】假期有乜做？可以去零碳天地與北極熊零距離接觸：【下一頁

新開通的元朗至上水單車徑會途經元朗錦田河、上水塱原濕地及新田一帶，而且區內有多個文化景點，包括大夫第和文天祥公園。另外，單車徑沿途亦設有多個配套設施，例如休息處、單車租賃站 、小食亭和洗手間等，還設有單車匯合中心，便利市休憩或遊覽附近其他景點。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

現時新界單車徑網絡包括了屯門至馬鞍山60公里長的主幹線及荃灣至屯門22公里長的主幹線；就屯門至馬鞍山的主幹線而言，上水至馬鞍山和屯門至元朗已分別在2014年和2016年開放。

【著數優惠】1782元入住5星級美利酒店 帶埋貓貓狗狗慶中秋：【下一頁

政府發言人表示，在荃灣和屯門的主幹線，由荃灣青荃橋至灣景花園的一段長兩公里的新單車徑現正興建中，預料明年年初開放，餘下路段的工程亦會繼續推展。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

屯門 馬鞍山 單車 單車 文娛藝術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀