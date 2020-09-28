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【新冠肺炎】南韓境內現新冠肺炎及流感雙重感染案　今起採取中秋節特別防疫措施

環球政經 16:11 2020/09/28

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新冠肺炎持續，南韓截至9月28日零時，單日增50宗確診案，累計確診23661宗。南韓中央防疫對策本部在今日（28日）表示，南韓境內出現三宗有關同時感染新冠肺炎和流感的個案。

據《韓聯社》報道，南韓中央防疫對策本部指出，在以上個案為今年２月底時，於大邱和慶尚北道的確診個案，並有待作進一步檢查，均沒有重症情況出現。發言人表示，在外國也有相同的感染個案，當中美國平均每116宗確診個案中，就有人一人同時有雙重感染；中國比例為2.7%、美國0.9%、美國0.9%及土耳其2%。

【新冠肺炎】南韓新增114宗確診　首爾幼兒園再現群組感染：【下一頁

據《KBS》報道，南韓當地於今日起採取中秋節特別防疫期至10月11日，防止疫情擴散。當中，室內依然禁止50人聚集活動、室外則為100人以上的聚集活動。首爾等首都圈的餐廳、咖啡廳、麵包店等，若店鋪座席超過20位，須保持1米以上距離。電影院和表演場地則須隔座就座。遊樂場、水上樂園均須預訂入場，並園區內可容納人數為原本的一半。體育活動，如棒球、足球、摔跤等均須以無觀眾形式進行。

夜店、卡拉OK、自助餐廳、300人以上大型補習班等都須暫停開放。

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責任編輯：黎淑雯

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