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【慳錢有方】中秋節外賣有幾平？　盤點多款餐飲優惠

商業 17:25 2020/09/28

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今年中秋節不少食肆推出外賣自取優惠吸客。（資料圖片）

中秋節將至，本港再增本地確診個案，4人限聚令仍持續，相信有家庭選擇在家慶祝一年一度的中秋節。小編在網上盤點不同餐廳的外賣優惠，助大家足不出戶品各地嘗特色美食之餘，亦可盡量至抵價錢選擇心水美食。

火鍋店
1. 牛摩
現凡經網購平台訂購並外賣自取「大滿足4人前」火鍋套餐及「海鮮狂熱4人前」火鍋套餐，可以優惠價299元選購（原價598元）。不過，食客在兌換優惠2日前，須預先致電取貨分店預約取餐，預約時須提供款式名稱，取貨時間及餐飲券號碼作登記。分店地區包括：將軍澳、屯門、馬鞍山、荃灣及青衣城。

2. 616牛肉火鍋專門店
外賣自取設有8折優惠，全線分店共有15間，遍布港九新界。不過，優惠只適用於正價火鍋配料，不包括醬料及飲品。

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中菜
1. 南海一號
曾入選米芝蓮的尖沙咀中菜館南海一號，現時部份菜式及套餐推出低至半價優惠。例如「良朋再聚」6至8人(一席)經典套餐，由原價7,880元減至3,980元。不過，食客須須至少於兌換優惠前2日，致電商戶預約，並支付訂金。

2. 喜記避風塘炒辣蟹
經濟辣蟹2人餐設有外賣自取優惠，可以優惠價498元購買原價836元的套餐。不過，只限灣仔店，並且須於兌換前1日，致電商戶預約。

3. 東海飲食集團
現設有2人、4人及6人的中秋節優惠套餐，價錢分別為688元、1,488元及2,088元，食客只要外賣自取即可享有68折優惠。

責任編輯：馬意文

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