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【美國大選】特朗普勢搶風頭 總統辯論看點一覽

環球政治 08:55 2020/09/30

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【美國大選】特朗普勢搶風頭 周三總統辯論看點一覽

美國大選11月3日舉行，總統特朗普（Donald Trump）及民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）於香港時間周三（30日）早上舉行首場總統候選人辯論。美國大選前一共有3場總統電視辯論，再加一場副總統辯論，副總統彭斯（Mike Pence）和拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）也會正面交鋒。

辯論日期及地點（美國時間）

  • 9月29日：俄亥俄州克利夫蘭（Cleveland， Ohio）
  • 10月15日：佛羅里達州邁阿密（Miami， Florida）
  • 10月22日：田納西州納什維爾（Nashville， Tennessee）
  • 10月7日（副總統候選人辯論）：猶他州鹽湖城（Salt Lake City， Utah）

所有電視辯論均在美東時間晚上9時至10時30分舉行，期間不會插播廣告。

【美國大選懶人包】總統大選如何運作 一文看懂【下一頁】

【美國大選懶人包】特朗普承諾兌現一覽 中美議題有待努力【下一頁】

辯論形式

辯論分為6個環節，每個環節為15分鐘，候選人將就6大議題辯論，分別是：

  • 特朗普及拜登的稅務紀錄
  • 最高法院大法官補替
  • 新冠肺炎疫情
  • 美國經濟
  • 美國種族及暴力，涉及近日的示威情況
  • 選舉完整度及誠信，料談到郵寄選票

辯論主題由首場總統辯論主持人及《霍士新聞》主播華萊士（Chris Wallace）選定。每一個環節展開正式辯論前，特朗普和拜登分別有2分鐘的時間回應該項議題。

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【美國大選懶人包】候選人抗疫功過 一文看懂【下一頁】

首場辯論看點

特朗普被指擅於辯論，能輕鬆主導辯論，相信眾多美國選民不會感意外。因此，首場辯論的重點是拜登的表現。

拜登過去有多次口誤的歷史，若在首場辯論中表現得穩定、可靠，已經算交出成績。拜登需透過辯論贏得美國人的信任，消除選民對他年齡和精神的擔憂；更重要的是，需為過去種種口誤的「黑歷史」洗白。

另一方面，特朗普的主要任務是令拜登表現得不穩定，以便攻擊他的健康狀況，就如4年前與對手希拉里（Hillary Clinton）辯論一樣，令選民再一次懷疑民主黨的人選。同時，他還須為反擊拜登做好準備，拜登料批評特朗普抗疫不力、美國經濟變弱。

霍士新聞主持人=偏幫特朗普？

很多人認為，首場辯論的主持人來自親特朗普的《霍士新聞》，特朗普會更易「過骨」。惟事實未必如此，特朗普接受華萊士訪問時，一度啞口無言，經歷了尷尬的時刻。BBC的報道指出，華萊士的發問尖銳，而且掌握很多議題的細節，相信可為辯論再添火花。

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責任編輯：鄧燕君

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