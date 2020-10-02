【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】莫城布里芝士——皇室芝士

今日我要介紹一種皇室芝士 — 莫城布里芝士 (Brie de Meaux)，它亦被稱為芝士中的王子、皇后，甚至王中之王。

凡有白黴在芝士表面的都會稱為白黴芝士，而莫城布里芝士是百多款法國白黴芝士中最著名。芝士外表皚白，內裡稻草黃色、口感軟滑，近乎半融化的狀態，帶有潮濕樹葉和菇菌香味。

▲ 莫城布里芝士(Brie de Meaux) 有「原產地名稱保護」(PDO/AOP/DOP)認證

莫城布里芝士(Brie de Meaux) 有「原產地名稱保護」(PDO/AOP/DOP)認證

莫城布里芝士是一款歷史悠久的芝士，在十二世紀初已存在，在法國巴黎50公里外的 莫城 (Meaux) 布里 (Brie) 手工製作。目前世界上只有兩種布里芝士獲「原產地名稱保護」(AOC/DOP) 認證，分別是莫城布里芝士及默倫布里芝士。莫城布里芝士的標準大小為直徑36-37厘米，每一個由25公升牛奶沿用千年以來的傳統方式製造，最少熟成3星期，而熟成6至8星期則是最佳食用時刻。

莫城布里芝士是在中世紀由布里的僧院創造，深受歷代法國國王喜愛。在774年，查理曼大帝 (Charlemagne) 意外發現這款芝士，喜歡到命人定期送到城堡供他享用。到1217年，腓力二世•奧古斯都 (King Philippe-Auguste) 認為莫城布里芝士極優秀，他甚至將二百個芝士輪作為新年禮物送給所有大臣。而當年著名國王路易十六 (Louis XVI) 由家園逃亡時，在途中仍停下享用他深愛的紅酒和莫城布里芝士，最後被抓住。

▲ 卡門貝爾芝士（左）跟莫城布里芝士（右）都是白黴芝士種類但最明顯的分別是大小，不要不小心混淆

不但法國國王迷上莫城布里芝士，在十六世紀，英國國王亨利四世 (Henry IV) 和他的皇后在一次遊法國期間，在莫城城堡吃過後就愛上了它。自此之後，皇后更指定要從法國運來莫城布里芝士，藉此由多名妃子手中留住國王的心。

▲ 1815年維也納會議舉行一場芝士大賽

到十九世紀才是莫城布里芝士真正攀上顛峰的時刻。在1815年的維也納會議上，各國領袖討論有關拿破崙戰爭後的問題，法國失去了許多侵佔得來的領土。法國政治家德塔列朗 (Talleyrand) 在漫長的會議中提出要舉行一場國際芝士大賽，各國都帶來自己國家優秀的芝士，英國帶來了史帝爾頓藍芝士(Blue-Stilton)、荷蘭有林堡芝士 (Limburger)、 意大利帶來利古里亞芝士(Stracchino)、 瑞士則是格呂耶亞芝士 (Gruyere)……

▲ 當年芝士大賽超過六十款歐洲芝士參賽，最後莫城布里芝士得勝成為芝士王中之王

德塔列朗一直保持沉默，直到最後他拿出了莫城布里芝士。大家試過後紛紛稱莫城布里芝士為芝士中的小王子及第一甜品，後來更評為王中之王。這大概是歷史上最高級的國際「評審會」，奠定莫城布里芝士不朽的地位。

▲ 最傳統手工製作布里芝士都會在圖裡面的草蓆成熟三四個星期

最傳統手工製作布里芝士都會在圖裡面的草蓆成熟三四個星期

現在的世界各地的農場和工廠都可以製造布里芝士，但仍然只有莫城布里芝士及默倫布里芝士可以獲「原產地名稱保護」認證。如果你要試一口歷史的味道，就要選擇這款各國國王王后都大愛的皇室芝士！

▲ 市場上有新款布里芝士會切開夾黑松露醬及忌廉

作者_Joey Hau侯浩言簡介： 荷蘭華僑，回流香港8年。嚮往荷蘭寫意生活之餘，更熱愛香港這個家的親切。近年全心投入芝士行列，並考獲歐洲認證芝士大師級證書資格，想將各款芝士的味道、歷史、禮儀、食物配搭和健康知識等等分享給大家，同遊芝味之旅。

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