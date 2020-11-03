【美國大選懶人包】特朗普親身中招 拜登揚言再入世衛 兩黨抗疫態度一覽

美國總統大選投票日周二在新冠肺炎疫情的陰霾下舉行，但美國受新冠肺炎疫情重挫，全美國累計確診病例逾950萬宗，逾23萬人死亡，共和黨特朗普處理新冠肺炎疫情的表現，以及民主黨拜登有意推出的防疫政策，勢將受到選民關注，甚至左右投票意向。本文將整合兩名候選人的抗疫主張。
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特朗普
封關
- 1月31日暫停從中國的入境航班，隨後陸續禁止來自其他地方的航班，包括歐洲等地。惟其時美國已經開始出現社區傳播，封關未能成功堵截病毒來源。
口罩
- 一直未有戴口罩，或呼籲公眾戴口罩
- 3月底終於轉軚，宣稱考慮讓全民短期戴口罩
- 4月曾經叫停全民派口罩計劃，擔心引起群眾恐慌，原本準備就緒的6.5億個口罩，改為向企業、州政府及聯邦政府機構以及非牟利團體派發
- 7月首度公開戴口罩
封城
- 3月16日宣布為期15天的保持社交距離措施，惟疫情未受控，故一再延期至4月底解封。期間，特朗普多次推動解封，並在4月16日公布各州解封準則。
增加檢測量
- 3月起增加檢測，揚言：「任何需要檢測的人都可以參加測試。」
- 多次公開表示，美國確診數字全球最多，因檢測量多
- 至9月，每月檢測約2,100萬次
推薦藥物
- 多次力讚藥物羥氯喹（hydroxychloroquine），聲稱可預防新冠肺炎的效果良好，形容是天堂禮物
- 4月，美國退伍軍人健康管理局（Veterans Health Administration）的研究顯示，服用指定劑量羥氯喹的病人死亡率更高。
- 5月親自試藥，宣稱感覺良好
- 6月，FDA引述心臟科專家的報告，指藥物可能引發與心臟有關的併發症，禁止用作治療新冠肺炎
- 曾多次轉發有關羥氯喹可治療新冠肺炎的資訊，被社交媒體列為不實信息
親身受感染
- 特朗普本人10月初曾經確診感染新冠肺炎，但迅速康復，之後以此宣揚，他可以擊敗新冠肺炎，其他美國人也可以。
退出世衛
- 指責世衛處理疫情手法不當，7月宣布退出世界衛生組織（WHO，簡稱世衛），明年7月生效
堅持秋季復課
- 7月執意要學校秋季復課，多州州長反對
- 美國洛克菲勒基金會（Rockefeller Foundation）與杜克大學（Duke University）合作進行研究，以探討如何在疫情下助學校、企業等機構重開。研究指美國需每月進行1.76億次檢測才可安全復課
- 開學後多間學校出現感染群組，8月份兒童確診數字飆升
民眾不滿
- 《美國廣播公司》7月民調顯示，67%受訪者不滿特朗普處理新冠肺炎疫情，只有1/3人表示滿意
被指淡化疫情
- 揭露水門事件的記者伍德沃德（Bob Woodward）出版新書《Rage》，揭露特朗普曾早於2月已親口承認新冠肺炎可致命，卻故意淡化疫情，辯稱是想減輕恐懼。
特朗普言論時間表
- 1月22日：被問及是否擔心美國首宗確診，他說：「不擔心，一點也不擔心，完全在我們掌控之內。患者從中國入境，在我們掌控之內。一切都會好起來的。」（No. Not at all. And– we’re– we have it totally under control. It’s one person coming in from China, and we have it under control. It’s—going to be just fine.）
- 2月2日：「我們幾乎禁止從中國入境。」（We pretty much shut it down coming in from China.）
- 2月25日：「我們確診個案很少。」（We have very few people with it.）
- 4月28日：「但我認為這終將會消失。」（But I think what happens is it’s going to go away. This is going to go away.）
- 6月17日：病毒正在「逐漸消失」（fading away.）。
- 7月19日：「我認為我們會很好地使用冠狀病毒。我認為在某些時候，這種情況只會消失。我希望。」（I think we’re gonna be very good with the coronavirus. I think that at some point that’s going to sort of just disappear. I hope.）
- 8月5日：「病毒即將消失，就像事情消失一樣。毫無疑問，我認為病毒終會消失，希望早日消失。」（It’s going away. Like things go away. No question in my mind that it will go away, hopefully sooner rather than later.）
疫苗
- 透過「曲速行動」（Operation Warp Speed）進行。這個行動提供疫苗開發和量産的補貼機制，以增加美國人最快在今年年底前至少有一劑安全、有效的疫苗。
- 7月起大手筆採購疫苗，最少有8億劑在手，包括Moderna、輝瑞（Pfizer）、強生（Johnson & Johnson）的疫苗研發部門楊森（Janssen）、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、賽諾菲（Sanofi Pasteur），諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）和阿斯利康（AstraZeneca）等。
- 揚言明年4月，個個美國人都有疫苗打；美國疾控中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，疫苗會優先分發予前線醫護人員或弱勢社群的疫苗非常有限，預計11月或12月才開始分發。他認為，可能要到明年第2季末或第3季，才可供應安全、有效的疫苗予國民。
- 美國食品藥品監督管理局（FDA）據報有意收緊新冠疫苗指引，特朗普揚言可能會阻止 FDA的決定，更指收緊新冠疫苗指引此舉可能是出於政治動機。
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拜登
抗疫經驗
- 曾在奧巴馬政府應對2009年H1N1爆發、2014年伊波拉疫情、2016年寨卡病毒爆發
- 任副總統期間，建立「全球健康安全議程」（Global Health Security Agenda），旨在「推動實現世界安全和保障免受的全球流行的傳染病威脅」（a catalyst for progress toward the vision of attaining a world safe and secure from global health threats posed by infectious diseases.）
- 應對2014年伊波拉疫情後，奧巴馬政府成立全球健康安全與生物防禦局，以領導聯邦政府的大流行應對措施（特朗普政府於2018年解散該部門）
封城
- 一度承諾會封城對抗第二波疫情，但隨著近期民間對封城的反感日增，對此開始避而不談。
檢測
- 擴大測試範圍和聯繫追踪，提供和管理關鍵物資的分配以及製定嚴格的國家標準。
口罩
- 將呼籲全民戴口罩，並與州長和市長合作，要求戴上口罩。
- 將任命「供應指揮官」來監督關鍵設備，藥品，防護裝備的國家供應鏈，在不同州或地區的案件高峰時段指揮關鍵設備的分配。
種族
- 將成立「新冠肺炎種族和族裔差異工作組」，處理新冠肺炎對美國種族和少數族裔造成的損失和影響。
保險、福利
- 爭取國會支持和通過措施，進一步將財政減免擴大到個人，學校和企業，提供更大的保險範圍，支持各州提供與新冠肺炎相關的服務，減輕治療費用的負擔。
- 保護前線員工：進一步擴大病假工人和照顧家庭成員的帶薪休假，並為前線、基本工人提供額外的薪酬。
疫苗
- 將授權聯邦政府批准使用聯邦資源開發的任何新冠肺炎疫苗的價格，而特朗普政府則表示不希望實行價格控制
復課
世衛
- 反對特朗普政府退出世衛組織成員資格的決定；若當選，將為世衛組織恢復資金並為其提供充分資源
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責任編輯：葉芷樺