【美國大選懶人包】特朗普親身中招 拜登揚言再入世衛 兩黨抗疫態度一覽

美國總統大選投票日周二在新冠肺炎疫情的陰霾下舉行，但美國受新冠肺炎疫情重挫，全美國累計確診病例逾950萬宗，逾23萬人死亡，共和黨特朗普處理新冠肺炎疫情的表現，以及民主黨拜登有意推出的防疫政策，勢將受到選民關注，甚至左右投票意向。本文將整合兩名候選人的抗疫主張。

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特朗普

封關

1月31日暫停從中國的入境航班，隨後陸續禁止來自其他地方的航班，包括歐洲等地。惟其時美國已經開始出現社區傳播，封關未能成功堵截病毒來源。

口罩

一直未有戴口罩，或呼籲公眾戴口罩

3月底終於轉軚，宣稱考慮讓全民短期戴口罩

4月曾經叫停全民派口罩計劃，擔心引起群眾恐慌，原本準備就緒的6.5億個口罩，改為向企業、州政府及聯邦政府機構以及非牟利團體派發

7月首度公開戴口罩

封城

3月16日宣布為期15天的保持社交距離措施，惟疫情未受控，故一再延期至4月底解封。期間，特朗普多次推動解封，並在4月16日公布各州解封準則。

增加檢測量

3月起增加檢測，揚言：「任何需要檢測的人都可以參加測試。」

多次公開表示，美國確診數字全球最多，因檢測量多

至9月，每月檢測約2,100萬次

推薦藥物

多次力讚藥物羥氯喹（hydroxychloroquine），聲稱可預防新冠肺炎的效果良好，形容是天堂禮物

4月，美國退伍軍人健康管理局（Veterans Health Administration）的研究顯示，服用指定劑量羥氯喹的病人死亡率更高。

5月親自試藥，宣稱感覺良好

6月，FDA引述心臟科專家的報告，指藥物可能引發與心臟有關的併發症，禁止用作治療新冠肺炎

曾多次轉發有關羥氯喹可治療新冠肺炎的資訊，被社交媒體列為不實信息

親身受感染

特朗普本人10月初曾經確診感染新冠肺炎，但迅速康復，之後以此宣揚，他可以擊敗新冠肺炎，其他美國人也可以。

退出世衛

指責世衛處理疫情手法不當，7月宣布退出世界衛生組織（WHO，簡稱世衛），明年7月生效

堅持秋季復課

7月執意要學校秋季復課，多州州長反對

美國洛克菲勒基金會（Rockefeller Foundation）與杜克大學（Duke University）合作進行研究，以探討如何在疫情下助學校、企業等機構重開。研究指美國需每月進行1.76億次檢測才可安全復課

開學後多間學校出現感染群組，8月份兒童確診數字飆升

民眾不滿

《美國廣播公司》7月民調顯示，67%受訪者不滿特朗普處理新冠肺炎疫情，只有1/3人表示滿意

被指淡化疫情

揭露水門事件的記者伍德沃德（Bob Woodward）出版新書《Rage》，揭露特朗普曾早於2月已親口承認新冠肺炎可致命，卻故意淡化疫情，辯稱是想減輕恐懼。

特朗普言論時間表

1月22日 ：被問及是否擔心美國首宗確診，他說：「不擔心，一點也不擔心，完全在我們掌控之內。患者從中國入境，在我們掌控之內。一切都會好起來的。」（No. Not at all. And– we’re– we have it totally under control. It’s one person coming in from China, and we have it under control. It’s—going to be just fine.）

：被問及是否擔心美國首宗確診，他說：「不擔心，一點也不擔心，完全在我們掌控之內。患者從中國入境，在我們掌控之內。一切都會好起來的。」（No. Not at all. And– we’re– we have it totally under control. It’s one person coming in from China, and we have it under control. It’s—going to be just fine.） 2月2日 ：「我們幾乎禁止從中國入境。」（We pretty much shut it down coming in from China.）

：「我們幾乎禁止從中國入境。」（We pretty much shut it down coming in from China.） 2月25日 ：「我們確診個案很少。」（We have very few people with it.）

：「我們確診個案很少。」（We have very few people with it.） 4月28日 ：「但我認為這終將會消失。」（But I think what happens is it’s going to go away. This is going to go away.）

：「但我認為這終將會消失。」（But I think what happens is it’s going to go away. This is going to go away.） 6月17日 ：病毒正在「逐漸消失」（fading away.）。

：病毒正在「逐漸消失」（fading away.）。 7月19日 ：「我認為我們會很好地使用冠狀病毒。我認為在某些時候，這種情況只會消失。我希望。」（I think we’re gonna be very good with the coronavirus. I think that at some point that’s going to sort of just disappear. I hope.）

：「我認為我們會很好地使用冠狀病毒。我認為在某些時候，這種情況只會消失。我希望。」（I think we’re gonna be very good with the coronavirus. I think that at some point that’s going to sort of just disappear. I hope.） 8月5日：「病毒即將消失，就像事情消失一樣。毫無疑問，我認為病毒終會消失，希望早日消失。」（It’s going away. Like things go away. No question in my mind that it will go away, hopefully sooner rather than later.）

疫苗

透過「曲速行動」（Operation Warp Speed）進行。這個行動提供疫苗開發和量産的補貼機制，以增加美國人最快在今年年底前至少有一劑安全、有效的疫苗。

7月起大手筆採購疫苗，最少有8億劑在手，包括Moderna、輝瑞（Pfizer）、強生（Johnson & Johnson）的疫苗研發部門楊森（Janssen）、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、賽諾菲（Sanofi Pasteur），諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）和阿斯利康（AstraZeneca）等。

揚言明年4月，個個美國人都有疫苗打；美國疾控中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，疫苗會優先分發予前線醫護人員或弱勢社群的疫苗非常有限，預計11月或12月才開始分發。他認為，可能要到明年第2季末或第3季，才可供應安全、有效的疫苗予國民。

美國食品藥品監督管理局（FDA）據報有意收緊新冠疫苗指引，特朗普揚言可能會阻止 FDA的決定，更指收緊新冠疫苗指引此舉可能是出於政治動機。

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拜登

抗疫經驗

曾在奧巴馬政府應對2009年H1N1爆發、2014年伊波拉疫情、2016年寨卡病毒爆發

任副總統期間，建立「全球健康安全議程」（Global Health Security Agenda），旨在「推動實現世界安全和保障免受的全球流行的傳染病威脅」（a catalyst for progress toward the vision of attaining a world safe and secure from global health threats posed by infectious diseases.）

應對2014年伊波拉疫情後，奧巴馬政府成立全球健康安全與生物防禦局，以領導聯邦政府的大流行應對措施（特朗普政府於2018年解散該部門）

封城

一度承諾會封城對抗第二波疫情，但隨著近期民間對封城的反感日增，對此開始避而不談。

檢測

擴大測試範圍和聯繫追踪，提供和管理關鍵物資的分配以及製定嚴格的國家標準。

口罩

將呼籲全民戴口罩，並與州長和市長合作，要求戴上口罩。

將任命「供應指揮官」來監督關鍵設備，藥品，防護裝備的國家供應鏈，在不同州或地區的案件高峰時段指揮關鍵設備的分配。

種族

將成立「新冠肺炎種族和族裔差異工作組」，處理新冠肺炎對美國種族和少數族裔造成的損失和影響。

保險、福利

爭取國會支持和通過措施，進一步將財政減免擴大到個人，學校和企業，提供更大的保險範圍，支持各州提供與新冠肺炎相關的服務，減輕治療費用的負擔。

保護前線員工：進一步擴大病假工人和照顧家庭成員的帶薪休假，並為前線、基本工人提供額外的薪酬。

疫苗

將授權聯邦政府批准使用聯邦資源開發的任何新冠肺炎疫苗的價格，而特朗普政府則表示不希望實行價格控制

復課

疫情受控才恢復面對面教學。

世衛

反對特朗普政府退出世衛組織成員資格的決定；若當選，將為世衛組織恢復資金並為其提供充分資源

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責任編輯：葉芷樺