理想很豐滿， 現實很骨感。

古城裡土生土長的大理人越來越少， 當地人把古城裡的房子出租，因為古物條例， 古城的房子不能買賣。 大理人的理想生活就是搬到新的高樓大廈。而承租他們老房子的租客都是厭倦城市生活，搬到大理追求理想的人。

人人都想快樂， 可是快樂就像雨後掛在洱海上空的彩虹，看得見， 靠得很近， 但是好像永遠抓不住。而煩惱卻無處不在，只要你參與這婆娑世界，就會有煩惱。

定居大理的中年人，他們都是之前在大城市賺了錢，厭倦城市生活， 舉家搬到大理，這些中年人的煩惱是，銀行的存款錢越用越少，而北京上海的老朋友卻越來越富有。有些用盡心血開精品旅館，但是大理每年都有無數新開的旅館超越他們，而他們的客棧生意越來越差， 加上政府政策一變， 為保護洱海環境，勒令1900家客棧暫停營業，搞到前無去路後無退路，結果400多家被強拆， 包括舞蹈家楊麗萍，明星王菲和趙薇的豪宅都被夷為平地。

兩個成都來的小夫妻，在法國學了3年侍酒師，回國後直接搬到大理，他們把一所老宅子改建成酒館， 當然一路困難重重，跟裝修工人溝通困難，被拖延工程等等。另外客人不懂品酒，價格在大理難以提升。最後由賣紅酒變成做法式私房菜，希望帶動紅酒業務。半年多時間， 兩人忙得一頭煙，未見起色，客人要求多多，晚餐配3款酒收費150人民幣，每天忙於應付客人的需求， 臨時加減人數或取消，大半夜來電話要求訂餐， 迷路找不到要求幫忙等各種狀況。

單身年輕人來到大理，各種美食聚會， 夜夜狂歡、週末集市、戶外娛樂。 風雨無阻地睡到自然醒，戀人換了一個又一個人，他們的煩惱是日子明明這麼熱鬧充實，為什麼越來越空虛。

有個朋友想轉換心情，到大理喜洲開每件過千元手工服飾店，可開店容易， 守店難，每天守著小店，枯燥苦悶。

還有個開了家小小的咖啡店，一炮而紅，生意太好， 太忙碌， 結果女朋友跑了，自己每天拼命工作，然後業主加租。

婚姻破裂的單親媽媽，在蒼山洱海藍天白雲下，內心慢慢治愈，傷痕漸漸褪去，她們的煩惱是，遇不到一個靠譜的男人。

我後來想了很久，如果生活沒有煩惱，那豈不像一池死水一樣無趣！ 不談戀愛，就永遠不會為情所困。 不交朋友，就不用擔心朋友背叛。不去追求事業，就不會有那麼多瑣碎煩雜事。 不創業，就更不可能生意失敗。 不選擇，就可以躲避煩惱，就不會有選擇困難。可是這樣的生活有甚麼意義呢? 有各種煩惱，才能體會愉悅。 那就是說：煩惱都是我們主動自找的， 因為我們都怕悶。

有真正快樂的人嗎？ 大概就是為生計奔波的普通人。那些深居在寺廟的僧人。田間嬉戲追鬧的小孩。 終日埋頭手工的匠人， 自己種菜拿到菜場賣的婦人。坐在家門前看著人來人往， 臉上永遠掛著微笑的老人。 還有少數沉迷於各種宗教小團體的理想主義者。當然更多是假裝很快樂的人。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

作者_山地姑娘（姚曉嵐）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉嵐）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！