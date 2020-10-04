【山地悠遊人生@iM網欄】理想之都——大理 （上）

聖誕節及復活節是去中國旅遊的最好時間，國內不放假，能避開人潮，特別是大理，不冷不熱，復活節能登蒼山看花， 聖誕節能賞冬櫻， 吃雲腿火鍋。 2017年聖誕， 我從香港飛到昆明，然後坐火車去大理， 在那裡呆了12天。

去大理的主要目不是旅遊，是想看看可不可以在那裡定居。十幾年來習慣了自由職業，回不去朝九晚六的日子，但在香港生活費用太高，所以想找個消費低但好玩的地方過日子。有個朋友曾在法國學做糕點， 回國後他一直在大理， 一住就是5年，追看到他朋友圈， 常常是風花雪月，詩情畫意， 於是決定去看看。

大理的新鮮果疏、菌類、肉類價格廉宜。朋友是法式甜點師，旅程像請了個私廚，天天開車去覓食，嚐了不少雲南小吃，乳扇 （炸奶酪），包漿豆腐和建水臭豆腐。還有劍川的山老腿火鍋， 滿滿的幸福！

早上起來去附近的草莓園，朋友做草莓蛋糕，我就草莓當做早餐，然後去菜市場買菜。 午餐吃魚、雲南野菜、臘肉黎蒿，河蝦 。下午開始熬火鍋高湯，晚上一起吃火鍋， 邊喝紅酒邊聊天， 加上朋友做的各式甜點，巧克力雙重芝士， 日式白巧克力，草莓蛋糕， 每天換不停。

朋友給我做羊肚菌雞湯，用一種氣鍋，又叫「神仙鍋」 紫砂氣鍋中央有個嘴， 把雞清理乾淨，切大塊，泡發好的羊肚菌、雞塊、薑片裝進氣鍋裡，注意氣鍋裡一點兒水也不要放。把氣鍋放在一個裝滿水的大鋼鍋上，蒸的時候只看見裊裊的蒸汽從鍋蓋邊上溢出來，鍋中鍋裡有呻吟聲發出來，氣鍋雞又稱倒汗雞，是靠蒸汽蒸出來的，一般要蒸3-4小時，直到氣鍋裡滿滿一鍋蒸汽倒流下來的水轉成濃濃的湯汁。 也可以加中藥材， 如山藥、金絲棗、茯苓、枸杞一起燉。

幸好有這位朋友的帶領，去了喜洲古鎮，沙溪古鎮，下關，金梭島。參觀了幾家特色旅館， 喜林苑、 喜閣精品客棧，己已巳， 拾光客棧。能與各路人馬交流，有開精品旅館的；做庭院客棧的；有歸隱田園，從北京移居大理開靈修中心的； 經營咖啡店的；開服飾店的；有離婚後一時衝動搬到大理的；有經營網店的；開酒吧的；開燒烤店的美女； 自由工作者；網紅作家；退隱期貨交易員……

大理氣候宜人，當地人不排外，家家戶戶院子種滿花草。大理由古至今聚集了全國及世界各地許多藝術家，或者厭倦城市追求理想生活的年輕人！還有很多外國人在大理定居，主要是男人。他們娶妻生子，也有舉家移居到大理的老外。過著簡樸生活，自己釀酒賣和自用，有的教英語； 有的開西餐廳。

但理想與現實之間的距離，哪裡都存在（下回分解）。

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作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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