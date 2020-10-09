【公關港故事@iM網欄】香港未來出路 放眼東盟能否闖出新天？

疫情在歐美國家持續爆發，加上中美關係緊張，作為外向型的經濟，香港的企業近期承受著不少的壓力。最近就跟友人討論到關於東盟發展的前景，也在東盟是否香港未來可行的出路。

東盟由10個位於東亞的國家組成，其中包括新加坡、汶萊、泰國、柬埔寨和越南等。東盟身處中美兩大經濟強國之間，既受益於兩國帶來的龐大機遇，同時也面臨不可預測的巨大挑戰。雖然東盟的組成國經濟實力參差不齊，但其發展抱負則不容小覷，除了新加坡位列世界經濟強國外，其成員國近年亦掀起新一輪的改革浪潮，在國際社會備受認同。

然而，在新新冠肺炎，東盟成員國的經濟發展均大受打擊，錄得之經濟負增長橫跨越南的-4.3及至泰國的-10.2，其中預計泰國、新加坡、馬來西亞和柬埔寨四國在2020年仍會錄得負增長，而把研究數據與亞洲西部和北部以致全球整體作比較，也會發現東盟的抵抗力遠低於三者，因此，可以推斷東盟的經濟發展之路將會比其他經濟體更加崎嶇難行，需要更深層次的改革。

而香港未來能夠如何更有效地聯繫東盟各國，應對接踵而來的經濟挑戰。與此同時，香港政府也應繼續加強商貿支援，持續提升 BUD專項基金的效能，並可以考慮作更針對性的部署，協助更多香港企業擴展，在疫情下和貿易戰下闖出一片新的天空。

作者_張嘉晉簡介： 公共事務顧問，熱愛字遊，喜歡將所見所聞透過文字書寫出來，期望有天能走遍天下。

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