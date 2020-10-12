【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛

結婚後，就是踏入人生另一個階段，香港樓價高企，可以新居入伙，也會想好好設計一番。有夫婦租屋10年後，終儲夠錢「上車」，購入約700平方呎的中層村屋，並花約60萬元裝修，三房改為兩房，打造自成一格的英式複古風住宅。除了廁所的設計特別外，夫婦特意購入懷舊遊戲街機放置在大廳，無疑成為家中的焦點，獲網民大讚「吸晴」。

夫婦購入的單位原為三房、兩間廁所。為了讓主人房有較多空間，而把三房改為兩房。在主人房中的床尾部分，有毛絨地毯用以覆蓋如有暖風機、迷李抽濕機等雜物，看下像樓梯，而李太解釋，這並不是傢俬，是不可以坐下。

在大廳中，相信最引人注目的一定是被稱為「月光寶盒」的遊戲街機，這是李太以600元購入的二手貨。她表示，由於是二手貨，所以機位有部分會出現生銹情況，但運作依然沒有問題。「我老公Day One同裝修老闆傾開計，已經計劃新屋一定要實現夢想，有一部街機喺屋企。老闆知道有人唔要（遊戲街機），整定我老公夢想成真。」雖然因老公的喜好而買，但自己閒時也會「玩堆一份」，「我都會打下機，舊Games（例如泡泡龍）我先識，新一代嘅遊戲我唔識。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

除了大廳外，廁所設計同樣精緻。有不少民好奇廁所的牆身會否容易沾上水垢，李太透露，牆身方面，設計公司選用日本硅藻油漆，具防水功能；牆身的下半部分則為真磚。兩間廁所的主題顏色也是不一樣，一間以藍色作為主色、另一間的主色為粉紅色。在粉紅色廁所中的浴缸則同時購自淘寶，價錢逾3000人民幣。

李太夫婦由於曾到過英國旅遊記，看見當地的設計簡約，又帶有複古味，因而喜歡上英式風格，希望能親自設計套用在新居上，但未有想像般順利。「我有問過其他設計公司，佢哋話我設計老土，依家唔興只係Sale（推銷）我。」及後，李太讓現時的設計公司過目後，才開始落實裝修。「因為我哋第一次裝修，完全冇經驗。」

在剛開始裝修時，夫婦倆透過Instagram、YouTube等平台的內容，參考並對比不同的風格後，又因應香港住所單位不及外國住宅較大的因素，作出調節。

在裝修期間，夫婦都租住在新屋附近，會隔晚到地盤留意工程進度，也興幸師傅處理得企理，沒有嗅味。在最後一次與裝修師傅相處也讓李太的印像依然記憶猶新。「一班師傅嚟幫我執漏，我哋好普通地請佢哋飲檸檬茶，佢哋竟然話我哋好；師傅話其他屋主好少咁，我覺得大熱天時，自己熱都要飲水啦，何況人哋出汗做勞動工作。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯