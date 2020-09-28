康宏爭奪戰？｜佳兆業郭曉群尋罷免全數董事　馬時亨石禮謙獲推薦入局康宏（第二版）

▲ 康宏兩大股東之一的佳兆業太子爺郭曉群擬爭取委任馬時亨、石禮謙加入董事會

康宏環球 （01019） 停牌逾兩年半，陷入除牌危機，康宏兩大主要股東之一佳兆業 （01638） 「太子爺」郭曉群新出手，發信至康宏環球，尋求罷免被外界視為由另一主要股東富邦掌控的董事會所有成員。佳兆業一方同時尋求召開特別股東會（EGM），擬委任郭曉群、港鐵 （00066） 前主席兼財庫局前局長馬時亨、立法會議員石禮謙、佳兆業前副主席譚禮寧、前首席財務官黃志強、華安資產香港前固定收益基金經理鄭樹源，組成康宏新董事會。

康宏兩大股東主要代表

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康宏發言人回應本報查詢時表示，公司已經收到相關文件，正在研究當中，有進一步消息會作出公布。

據康宏最新股東架構資料，佳兆業主席郭英成兒子、現年29歲的郭曉群持股46.68億股或29.91%權益，富邦一方就持股約29.98%權益，另外佳兆業前員工陳佩雄持股7.26%權益。

馬時亨應佳兆業出山、「郭家想同富邦蔡家合作」 10年前曾與富邦愛將合作，詳情可見【下一頁】

另外，洗國林旗下國藝娛樂 （08228） 年內提出以換股方式全購康宏，但被聯交所裁斷為反向收購，倘國藝進行潛在要約，會被視為新上市申請人，國藝月初提出覆核。

國藝周一（28日）晚公布，聯交所GEM上市委員會覆核聽證會擬定11月4日舉行，公司9月21日已會遞交書面申請，陳述其反對聯交所的除牌決定。

康宏有逾40萬客戶 郭曉群曾罷免董事會不果

康宏8月曾公布，公司有4400名獨立小股東，另有40萬名客戶、2300名僱員及理財顧問。

康宏2017年多名時任管理層捲入曹貴子案而離任，公司也從同年12月7日停牌至今。郭曉群2017年也曾動議改組董事會，但在特別股東大會中，被視為富邦代表、康宏環球主席陳志宏以郭曉群、陳佩雄股份或來自曹貴子，以其股份「有疑問」為由，禁止郭曉群、陳佩雄二人投票。

康宏長期停牌逾兩年後，聯交所早已訂立今年1月為補救期限，包括刊發2017年起的年報，聯交所5月正式發函件決定要求康宏除牌。康宏隨後上訴，但今年8月羅兵咸永道辭任核數師，公司另委任中匯安達出任核數師。

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記者：麥德銘