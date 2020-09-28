  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 16:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

康宏爭奪戰？｜佳兆業郭曉群尋罷免全數董事　馬時亨石禮謙獲推薦入局康宏

即市財經 16:30 2020/09/28

分享：

康宏兩大股東之一的佳兆業太子爺郭曉群擬爭取委任馬時亨、石禮謙加入董事會

康宏環球 （01019） 停牌逾兩年半，陷入除牌危機，康宏兩大主要股東之一佳兆業 （01638） 「太子爺」郭曉群新出手，發信至康宏環球，尋求罷免被外界視為由另一主要股東富邦掌控的董事會所有成員。佳兆業一方同時尋求召開特別股東會（EGM），擬委任郭曉群、港鐵 （00066） 前主席兼財庫局前局長馬時亨、立法會議員石禮謙、佳兆業前副主席譚禮寧、前首席財務官黃志強、華安資產香港前固定收益基金經理鄭樹源，組成康宏新董事會。

康宏兩大股東主要代表

    點擊圖片放大
    +2

康宏發言人回應本報查詢時表示，公司已經收到相關文件，正在研究當中，有進一步消息會作出公布。

據康宏最新股東架構資料，佳兆業主席郭英成兒子、現年29歲的郭曉群持股46.68億股或29.91%權益，富邦一方就持股約29.98%權益，另外佳兆業前員工陳佩雄持股7.26%權益。

馬時亨應佳兆業出山、「郭家想同富邦蔡家合作」  10年前曾與富邦愛將合作，詳情可見【下一頁

康宏有逾40萬客戶　郭曉群曾罷免董事會不果

康宏8月曾公布，公司有4400名獨立小股東，另有40萬名客戶、2300名僱員及理財顧問。

康宏2017年多名時任管理層捲入曹貴子案而離任，公司也從同年12月7日停牌至今。郭曉群2017年也曾動議改組董事會，但在特別股東大會中，被視為富邦代表、康宏環球主席陳志宏以郭曉群、陳佩雄股份或來自曹貴子，以其股份「有疑問」為禁止郭曉群、陳佩雄二人投票。

康宏長期停牌逾兩年後，聯交所早已訂立今年1月為補救期限，包括刊發2017年起的年報，聯交所5月正式發函件決定要求康宏除牌。康宏隨後上訴，但今年8月羅兵咸永道辭任核數師，公司另委任中匯安達出任核數師。

相關文章：

【核數師換人】羅兵咸永道辭任後　康宏委任非「四大」任核數師

康宏公布重整計劃 推B2B平台業務「康宏B2B」

【康宏風暴】康宏向安永索償逾9億元 涉財務審計疏忽

康宏吳榮輝：有信心盡快復牌　「只餘10%功課」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

記者：麥德銘

香港股票 佳兆業集團（01638） 曹貴子 石禮謙 郭英成 馬時亨 康宏環球（01019） 除牌 停牌 富邦銀行

上一篇文章

康宏爭奪戰？｜馬時亨應佳兆業出山、「郭家想同富邦蔡家合作」　 10年前曾與富邦愛將合作

下一篇文章

【新股IPO】4隻新股暗盤　東軟教育一手帳面賺千元（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元
【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港股市況】滙豐曾飈一成　帶領恒生指數升240點（不斷更新）
【港股市況】滙豐曾飈一成　帶領恒生指數升240點（不斷更新）