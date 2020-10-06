【百寶盒@iM網欄】法日薈萃 K11 Musea 新貴 Tirpse

適逢小妹生日，老公深明我口味，特意安排了位於K11 Musea 的法日Fusion 餐廳。到達門口，先做防疫措施，再帶位到窗邊位置￼，可欣賞180度維港景色。玻璃窗前面更放置了渡假式沙發，一對情侶正正坐在我們前面happy hour, 十分親熱。

細問之下，此餐廳2015年於東京開業，僅用了兩個月便奪得米芝蓮一星。同時於2017年獲選為Diners Club International 的全球50大最佳餐廳之一。 把名字Tirpse 倒轉來讀，原來有 Esprit 之意，不但包含了法國菜和日本料理的精髓，更會突顯當地食材的味道，未知到了香港味道如何。

先上菜的Amuse bouche , 是 黑卒卒的墨汁帶子天婦羅￼，外黑內白，外脆內軟，帶子鮮味突出。配上型格黑炭擺盤和墨汁，女士們吃完記得抹嘴哦。

第二道開胃菜是 Dakekimi 粟米凍湯配海膽￼魚子醬￼，添加少許金箔，貴氣十足。 Dakekimi 來自日本青森，8、9月當造，農夫只會於早上採摘，便直送到市場。甜度高而且可以當沙津生吃。老實說 ，粟米湯又甜又香濃，配上海膽只是錦上添花，對整體味道影響不大。

頭盤方面，我那份是 紅菜頭蟹肉卷，旁邊更灑上了白色的榛子粉末。一口吞下，紅菜頭沒有任何青草味，蟹肉並不是超級新鮮的那種鮮甜味，侍應也沒說明是那裏出產的，但三者混搭一起，是挺帶新鮮感。

接著上第三道，香煎金目鯛配香茅魚湯、牛油果薯仔。 所有配料都合我口味，香煎金目鯛魚，魚湯鮮甜混了香茅的香氣，烹調過的牛油果質地更軟滑，底層配上少許薯仔，多了一份香糯，湯汁一滴不留。

先生的主菜是羊架配高山蒜頭和小豆蔻。 點了5成熟，我因不能吃生的，只是淺嘗旁邊較熟的位置。 嗯，吃了一口，可算是我這輩子吃過最好吃的羊架。 肉質鬆化，香氣撲鼻。絕不需要任何芥辣醬。

到我的宮崎和牛上場了，侍應告知轉了牛柳。點了個全熟，對這牛肉也沒太大期望，祈求不要如嚼紙皮一樣。碟上有4塊方型牛柳，外層輕微焦香、切開一半，差一點就到well done。咬下去，肉質嫩滑，肉味香濃，但不是美國牛的那種粗獷。旁邊青口頓成了配角￼，處理得非常好。 ￼

令我最回味的，卻是熱烘烘的麵包， 鬆脆帶淡淡麵粉香，￼配上自制海鹽芝士牛油，令人不停地一口接一口。 ￼

最後餐廳奉上mini dessert，用上日本最高級的和三盆糖，混合了沖繩海鹽，細細品嘗，口感沙沙的，清甜。不嗜甜的我也被它迷倒了。

餐廳用餐氣氛輕鬆，食物質素上等，侍應也細心週到，具米芝蓮水準。 如果你正計劃來一趟慶祝，這裡也是不錯的選擇。

作者_小寶簡介： 80後女生，家有農場果園，種植有機蔬果、自家製蜂蜜，亦同時因工作走遍半個地球，亦有幸嘗到當地的風土人情味。

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