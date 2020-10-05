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【Good Food,Good Mood@iM網欄】麻、辣、鮮、香並重 「后園」特色川菜回味無窮

名人薈萃 07:02 2020/10/05

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川菜是中國八大菜系之一，以多變的麻、辣、鮮、香見稱，嗜辣之士為之瘋狂，怕辣的人敬而遠之。我是屬於「口裡說得，身體卻很誠實」一類，即是吃的時候很享受，之後卻令肚子受罪。儘管如此，愛吃的還是要吃的，最近聽聞「后園」於尖沙咀1881開幕，邀得以用辣見稱的大師級人馬李志剛師傅炮製精美川菜，對辦公室近在咫尺的我來說，不去的話還怕會遭受天譴呢！

 

前菜先來一道「藤椒涼拌鮮蚌」，吃前已做好會被「辣到」的心理準備，怎料一吃，首先衝擊味蕾的並不是辣味，而是鮮蚌的鮮甜，藤椒的香慢慢從後居上，墊底的窩筍絲清爽，十分開胃好吃。

 

「蒜泥白肉」是我最愛的前菜之一，師傅選用五花腩最頂端的骨腩位，吃着吃着也不覺得自己在吃肥肉，反而每一口都是爽口彈牙的膠質，以蒜泥及加了甜豉油的自家製辣油伴著吃，一小碟瞬間被我們消滅得一乾二淨。

 

平時在川菜館多點「水煮魚」，來到這裡卻不得不試這道「青椒清香桂花魚」。一開始已被其翠綠色彩所吸引，大量芫茜、蔥花及辣椒粒盪漾在雜菜清湯上，辣度溫和而清香（如果沒有吃中辣椒的話），帶皮的魚肉滑溜彈牙，以同樣滑溜的烏冬配著清湯一起吃，著實令人回味無窮。

 

吃完清幽的魚，再吃粗獷的「水煮厚切牛脷」。師傅笑言，因為集團老闆愛吃牛脷，所以把傳統的水煮牛肉變成牛脷，我聽完會心一笑，多麼合理的一個理由！說回這道菜，那種辣我會形容為高級的辣，有層次，而且恰到好處，不是盲目的辣。再說牛脷本身，口感軟腍，加上鴨血、花生芽及薯粉等配料煮得入味，一邊吃一邊抹鼻水也份外值得。

「龍皇棉花泡飯」是一直想試的菜式，軟棉棉的「棉花」用蛋白做成，浮在佈滿帶子、蝦肉的鮮甜龍蝦湯上，上菜時會在客人面前灑上香脆炸米，「咋」一聲充滿娛樂性。

 

 

其實除了川菜，餐廳的點心也十分出色，連挑剔的媽媽也讚不絕口。手拉「野菌素腸粉」以菠菜葉把幼滑粉皮染成青綠色，以靈芝菇、紫野菜、粟米、冬菇及牛肝菌製作餡料，出色的調味令腸粉素而不寡；「蟹肉南瓜餃」用上本地花蟹或五星蟹，滿滿的蟹肉令南瓜餃格外鮮甜；「清湯灌湯餃」份量驚人，以新鮮雞蛋、赤肉及火腿製作上湯，餡料包括瑤柱、蝦肉及大菜，十分揼本；「麻辣小籠包」採用純正四川辣椒及麻椒製作濃雞清湯，肉餡亦選用日本黑豚五花腩肉，難怪那麼嫩滑；「百利酒蛋撻」純粹是師傅的個人喜好，因喜歡百利酒的咖啡香，而在傳統蛋撻上攪攪新意思；「蘋果叉燒蘇」鹹甜並重，熱騰騰的時候最好吃。

像我這種對餐廳三心兩意的人來說，要試或想試的餐廳何其多，在短時間內光顧同一間餐廳是奢侈的事。在九月內，我已四度拜訪「后園」，證明此處實在深得我心。

作者_Carmen Ko簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen

欄名 : Good Food, Good Mood

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