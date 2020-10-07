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【教育積木人@iM網欄】 無懼失敗 讓孩子學會「跌得喜」

名人薈萃 13:00 2020/10/07

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每逢入學試季節，不少家長會害怕小朋友在面試過程中「失敗」， 因而錯失入學的機會，故此家長往往會比應試的小朋友更加著急，在場「提水、補答」， 呈現「皇帝唔急，太監急」的狀態。最近，也許是在家學習多了，家長看到小朋友在網課與老師及其他同學互動，釘在眼內，少不免會暗自比較：家長會擔心孩子上課的適應問題、擔心網上教學未能讓自己的孩子追上課堂學習進度、擔心孩子的學業成績未如其他同學般理想……這些擔心，往往將孩子們的表現互相比較，於是，過程中只望著結果，急於看到小朋友完成任務，而忽略孩子學習或經歷的過程，稍有不足就從旁提點或「加持」，最終影響小朋友的學習動機。

「失敗」當中其實有很多價值。當然，家長於孩子的學習過程中給予協助將有助他們解決困難，但孩子於「失敗」的過程中自行探索、反覆思考學習的內容，往往能夠讓他們學習得更深刻，提升學習的歸屬感，這些經歷，也是「探索學習」必經的階段。要記得小孩子出生由爬到行，從來是靠自己跌跌撞撞而成功，如果父母從來不放手，小朋友是沒有機會靠自己站起來。如果父母留意到孩子做錯時便即時提供解決方法，甚至在未錯之前，已經作出制止，小孩是沒有機會養成自學之路。

曾經有一位孩子很喜歡媽媽自製的布偶，這個布偶是孩子外出的好夥伴，但亦是媽媽頭痛的來源：孩子喜歡將這個布偶拋來拋去，媽媽變成了護「偶」手，當孩子快要接不到的時候，就會由媽媽接着。媽媽經常說：「你咁樣拋，會整污糟咗個公仔，係你會唔開心咋。」。由於家長是專業的護「偶」手，布偶從來沒有掉在地上，孩子依舊繼續拋，媽媽不間斷一直接。有一次，媽媽把心一橫，不作護「偶」手，孩子依舊地將布偶拋來拋去，最後不小心失手，把心愛的布偶丟在一潭污水上，由於布偶沾上了污水，不能再玩，孩子很痛心。

媽媽先安撫孩子的情緒，然後再與孩子回顧「亂拋布偶事件」，孩子明白了要學會珍惜及小心保護自己心愛的東西。媽媽雖然痛心親手製作的布偶被沾污了，就算重新沖洗，仍然染上污漬，但這次經歷，孩子學會了「珍惜」及「小心保護自己重要的東西」，媽媽亦不需要再做護「偶」手。

無疑，面對失敗，孩子會痛苦，家長會痛心。這些痛苦成為了孩子成長的提醒，這份痛心讓孩子從「失敗」中得到可貴的領悟。當然， 家長不是只提供「失敗的經歷」，更重要的是讓孩子跌得「喜」，但要怎樣做到？家長不妨嘗試「跌得『喜』回顧小步子」：

跌得「喜」回顧小步子

  • 第一步：回應孩子的情緒( 你好難過，因為......)
  • 第二步：重溫「失敗」經歷
  • 第三步：找出「失敗」經歷的得着（我學會了......）
  • 第四步：跌得「喜」提問（如果有下一次的話，我可以怎樣處理呢？）

父母與孩子共同回顧失敗的經歷，尋找失敗當中的「正向價值」，欣賞孩子於失敗中仍有能耐反思，並尋求可行的解決方案，教導孩子「從哪裡跌倒，就學習如何從那裡站起來」。生命從來不是一帆風順，跌倒並不可怕，只要家長一直與孩子同行，孩子一定有力量學習迎接各種挑戰。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介

兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！

彭樂謙 Keith Pang

註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。

黎韻賢Mandy Lai

註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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