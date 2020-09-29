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【周大調富格曲@iM網欄】參加音樂節 歐洲‧沒有變

名人薈萃 06:42 2020/09/29

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由於工作關係，幾乎每年暑假都會帶學生到外國演出、交流。

去年暑假，帶了兩名14、15歲的學生到奧地利參與當地一著名音樂節。音樂節舉辦了42屆，相當有規模。整個暑假都舉辦大大小小的音樂會，邀請世界各地的音樂家演出及教學，致力培育後晉。

到達音樂節辦公大樓辦理手續後，跟學生到上課及演出場地走走，熟習環境。音樂廳金壁輝煌，建於250多年前。雖經歷大戰，古建築卻保存得十分完整，音響效果亦非常出色。學生宿舍與音樂廳相連，上課的地點是附近一楝全新建築，步行約五分鐘，十分方便。大會希望學生能夠獨立自處，替學生安排宿舍房間後，我跟太太再上路到附近旅館。

山區小鎮，食住選擇不多。事實上，音樂節其間，不少比較近便的酒店早已爆滿。幸好，離學生宿舍約30分鐘車程還有一家庭式經營的小旅館。旅館位於山上，易見易認。事實上，小旅館佔地一點也不少，附近幾個小山丘皆屬於這個家庭所擁有。接待我們的老闆娘非常友善，而自己在德國留學時學到的德語亦大派用場，溝通上方便不少。除了接待旅客，旅館老闆同時經營農莊生意，旅館周圍種植了不少果樹，飼養了不少家禽家畜，其中以養鵝為主。每天醒來，經常看見幾百隻鵝通山走，名乎其實「走地鵝」。印象中，歐洲人較少吃鵝，「走地鵝」應該是當地比較高級的食材。旅館房間頗大，有閣樓，有客廳及簡單廚房。

暑假去歐洲，其中一個挑戰是遇上炎夏。香港人平時好少理會酷熱警報。這個暑假，在奧地利深深體會到何謂炎炎夏日。歐洲不少酒店都沒有冷氣，遇上酷熱高溫，並不好受。開窗又有蚊，難以入睡。稍作休息，第二日即再約學生 一起到超市購買礦泉水、日用品等，當然包括電蚊香。學生都未見過電蚊香。我對上一次用電蚊香亦是十多前留學德國時的前塵往事。感覺上，歐洲，沒有變。

作者_Kalvin Chau簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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欄名 : 周大調富格曲

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