【BTS】防彈少年團母公司韓國上市擬上限定價

▲ BTS深受年青一代歡迎

著名韓國偶像男團BTS的經紀娛樂公司Big Hit 娛樂 （Big Hit Entertainment）計劃集資962億韓圜上市 （約63億港元） 。路透社消息指，Big Hit 在本周一（28號）最後招股價為每股13.5萬韓圜 （約891.65 港元），為招股價界區間10.53萬至13.5萬韓圜的上限，有望成為南韓三年來最大IPO。

Big Hit 娛樂由音樂製作人房時爀於2005年創立，管理眾多藝人，當中包括近年十分受歡迎的團體包括BTS和TXT等。集團近年積極拓展事業版圖，分別於2019年7月收購GFriend 所屬的經紀娛樂公司Source Music 股份，並在今年收購另一間娛樂公司Pledis Entertainment。據韓國媒體The Korea Herald報道，有分析師預測Big Hit 上市後，集團市值將上升至4萬億韓圜（約264億港元）。

疫情下轉辦網上演唱會保持收入

據路透社報道，儘管受疫情影響，超過20場BTS 演唱會被取消，但集團今年上半年收益仍高達497億韓圜 （約3.3億港元） ，超出韓國三大娛樂巨頭之一JYP Entertainment 4倍。Big Hit 表示，集團今年從現場演唱會轉型到網上演唱會成功增加收入。單在今年6月，有75.6萬名國際粉絲付款收看網上演唱會，相當於15場在大型體育館開辦演唱會的人數。除了網上演唱會，Big Hit 另外又在旗下集團的官方粉絲app Weverse 販賣周邊產品，如歌詞書、遊戲、BTS特別版三星手機和星巴克產品等，預料收入未受疫情打撃。

Big Hit 今年上半年錄得2940億韓圜收入（約19.4億港元）及497億韓圜營運利潤，而去年則分別為2010億韓圜（約13.3億港元）及391億韓圜（約2.6億港元）；惟要注意去年及今年Big Hit採用了不同會計準則。

BTS歌迷：冀入市支持偶像

Big Hit 上市，行政總裁房時爀在8月曾承諾給予每位BTS 成員68,385份股份，成員們將成為千萬富翁。目前房時爀是集團最大股東，持股43.44%股份，其次為韓國娛樂公司CJ E&M旗下遊戲開發公司網石遊戲（Netmarble），持股25.22%。

Big Hit 上市引起不少BTS 歌迷投資意欲。外電引述部分粉絲表示，儘管他們「不清楚股票市場」，但希望以購買股份的方式支持偶像，令自己的偶像更富有。一名十二歲的首爾少女粉絲更表示，她正在遊說自己的父母為她入股，好讓她在未來股東大會有機會接觸到BTS成員。

近幾年來，韓國娛樂公司股價大幅升值。據韓媒報導，韓國一名女團少女時代粉絲在2008年時購入少女時代所屬公司SM Entertainment 股票，三年內升值27倍%。

相關文章﹕【新股IPO】BTS防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂計劃上市 市值或達390億

【BTS】防彈少年團經紀公司擬上市 有望成為南韓三年來最大IPO

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https：//bit.ly/33077jz

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯﹕賴奕羚

