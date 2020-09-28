【虛擬銀行】眾安銀行用戶人數超過18萬

▲ 許洛聖（左）表示，眾安銀行用戶人數已逾18萬

眾安銀行行政總裁許洛聖透露，該行最新客戶人數已超過 18 萬人，又指自存款產品「ZA 活期 Go」推出以來，參與的用戶已連續 6 個月錄得雙位數增長。早前眾安銀行已宣布，截至6月底存款總額超過24億元。

許洛聖於官網發表公開信，稱該行致力以科技讓更多人受惠於銀行服務，例如早前協助了逾8萬名市民在政府現金派發計劃中，透過數碼化渠道領取現金。他續指， 收到不同用戶表達對 ZA Bank 銀行卡的期望，該行「正爭取儘快帶來個性化、流暢及安全的支付體驗」。

至於其他虛銀，上周正式開業的Mox表示，開業約兩星期已有1.4萬人成功開戶；匯立銀行8月上旬則指，開業不足十日總申請開戶人數已經突破1萬人。

相關文章：

【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業 兩萬元以下存款活期息2.5厘

【虛擬銀行】Mox今正式投入服務 CEO：1.4萬人已開戶

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口｜https：//bit.ly/33SNrgW

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

記者：謝智聰