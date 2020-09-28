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【虛擬銀行】眾安銀行用戶人數超過18萬

即市財經 14:52 2020/09/28

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許洛聖（左）表示，眾安銀行用戶人數已逾18萬

眾安銀行行政總裁許洛聖透露，該行最新客戶人數已超過 18 萬人，又指自存款產品「ZA 活期 Go」推出以來，參與的用戶已連續 6 個月錄得雙位數增長。早前眾安銀行已宣布，截至6月底存款總額超過24億元。

許洛聖於官網發表公開信，稱該行致力以科技讓更多人受惠於銀行服務，例如早前協助了逾8萬名市民在政府現金派發計劃中，透過數碼化渠道領取現金。他續指， 收到不同用戶表達對 ZA Bank 銀行卡的期望，該行「正爭取儘快帶來個性化、流暢及安全的支付體驗」。

至於其他虛銀，上周正式開業的Mox表示，開業約兩星期已有1.4萬人成功開戶；匯立銀行8月上旬則指，開業不足十日總申請開戶人數已經突破1萬人。

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記者：謝智聰

WeLab 虛擬銀行 Mox 眾安銀行

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